Punto de partida a domicilio para el División de Honor de Unionistas (1-1)

Tablas en la ciudad deportiva del Burgos entre su juvenil División de Honor y el de Unionistas de Salamanca. Los chicos de Raúl Fuentes afrontaban el partido con la ilusión y determinación de sacar los tres puntos ante un rival directo, un Burgos que contaba exactamente con las mismas unidades que ellos, ocho concretamente, y que al igual que los salmantinos se encontraba en puestos de descenso. El Burgos consciente de su localía salió desde el primer momento más fuerte ante un Unionistas que no entró nada cómodo al encuentro. El arreón inicial burgalés se vio recompensado muy pronto en el minuto cuatro, por medio de Jordán. Tras el gol del cuatro de los de Guille Ruíz, Unionistas se estiró un poco más buscando empatar pronto, pero la falta de profundidad y claridad desesperaba al conjunto charro, que la tuvo clara en las botas de Óscar Lorenzo en la recta final de la primera parte. Con estas el Burgos respondía con la intención de meter el segundo y abrir brecha en el marcador dejando sin opciones al conjunto visitante, no lo consiguieron y el árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos.

Tras la reanudación del partido, Unionistas salió más fuerte con la determinación de empatar pronto y por que no soñar con la remontada, sin embargo pasaban y pasaban los minutos y el cuadro de Fuentes no lograba poner las tablas. Hasta que en el minuto 67 Alejandro Rozas ponía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego y marcaba el 1-1. A partir de aquí ambos conjuntos jugaron más ordenados y quizá por el miedo a perder no gozaron de ocasiones. Con estas el colegiado decretó el final del encuentro y las tablas en Castañares fue el resultado de los 90 minutos. Un empate que hace que ambos continúen empatados a puntos, esta vez con nueve, y en puestos de descenso a Liga Nacional.

