Que no pare la fiesta

En Unionistas la máxima es sumar —¿cuántas veces ha repetido Mario Simón que el empate, que un punto, en esta categoría vale mucho?— y seguir. Esta es la idea clara, la premisa principal con la que el conjunto blanquinegro aborda la decimocuarta jornada de Liga, en la que se mide, a partir de las 16:15 horas, al Ourense CF del ex Dani Llácer.

A partir de ahí, Mario Simón no ha querido dar muchas pistas más. El entrenador encriptó ayer el mensaje más que nunca, habida cuenta de que el técnico rival conoce más que bien a la plantilla y el funcionamiento del club del Reina Sofía. El técnico manchego no solo no arrojó luz sobre a quién se le abrirán las puertas de la titularidad por la baja forzosa —sanción— de Juanje, sino que sembró dudas en torno a la convocatoria. Por las molestias que viene arrastrando Abde en las últimas jornadas — tuvo que ser asistido por los fisios en pleno entrenamiento—, pero no solo eso.

Dentro de este juego del escondite planteado por Simón, tratando de sumar su octavo partido puntuando, también sobrevolaron dudas acerca de cómo debe jugar su equipo en O Couto, teniendo en cuenta que el estado del césped no es el mejor. «Más o menos vas trabajando en base a una alineación. Hay gente que hace méritos para entrar, y es una decisión de final de semana, de último día, en este caso. Da lluvia seguro y, por los partidos que hemos podido analizar, el césped no está en buenas condiciones; en base a eso hemos trabajado y decidiremos el once», expresó el entrenador blanquinegro, que desterró cualquier guiño de euforia en busca de un nuevo triunfo que asomaría de manera clara al equipo a los puestos de fase de ascenso a Segunda División. «En cuanto al entorno, me alegra que la gente se ilusione con la capacidad y el juego. A nivel interno ni lo valoramos ni a nadie se le ocurre tocarlo; todos tenemos los pies en el suelo. Sabemos que la competición es tan igualada que, como no enlaces buenos resultados, te reenganchas en la zona baja».

En O Couto a Unionistas se le clavó una espinita el curso anterior; aquel 5 de octubre de 2024, cuando Carbonell, con sus dos zarpazos, tumbó la que hubiera sido la primera victoria a domicilio después de adelantarse 0-2 en el marcador, sonó a cuenta pendiente que ahora quiere cobrarse Unionistas con el entrenador de entonces, hoy enrolado en el banquillo rival.

El Ourense CF de Llácer es muy reconocible: protagonismo de balón, carácter como local y los puntos extra de haberse proclamado campeón de la Copa Federación, haber sido el único conjunto en tumbar a un equipo de LaLiga en Copa del Rey y, además, espantar sus fantasmas y salir del descenso en Primera Federación.

Las trayectorias de los dos equipos son tan iguales que no solo no han perdido en todo el mes de noviembre, o tienen a los porteros que más tiempo llevan sin recoger un balón de su red; es que ambos tienen bajas clave por sanción. Si Simón pierde a Juanje, Llácer no podrá contar ni con Prado —el defensa lo ha jugado todo hasta ahora en Liga— ni con Amin.

Con todo este contexto, Unionistas buscará puntuar por octavo choque consecutivo esta Liga: que siga la racha.