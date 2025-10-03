'Caso Palmero': Malasia sigue estudiando su recurso El organismo malasio se encuentra barajando toda la información de la FIFA para recurrir la sanción y que a los jugadores implicados se les permita jugar con sus respectivos clubes

La Gaceta Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 07:45 Comenta Compartir

Unionistas continúa a la espera para dar los siguientes pasos sobre el futuro del lateral zurdo, Gabriel Palmero. El club, quién ya está en manos de sus abogados, sigue aguardado a que la Federación de Fútbol de Malasia envíe el recurso para tomar una decisión final.

Y es que, en la entidad charra se encuentran en continúo contacto con el ente federativo de Malasia, y también con el Tenerife, de donde procede, en calidad de cedido, el jugador de 23 años.

Desde el organismo malasio aseguran a la entidad salmantina que recurrirán la sanción, aunque ello todavía no ha sucedido ya que se encuentran estudiando toda la información de la FIFA sobre el caso.

Y, una vez dicho trabajo se haya realizado presentarán el recurso cuanto antes. La petición que pondrá la Federación de Fútbol de Malasia encima de la mesa de la FIFA para lograr la cautelar, será un recurso para que a los jugadores implicados se les permita jugar con sus respectivos clubes. También, deslizan que una vez se presenté dicho recurso, que no tardará tal y como aseguran a Unionistas, la resolución será cuestión de días, por lo que Unionistas podría arrojar algo de luz sobre el futuro de la cesión del zaguero la próxima semana.

Cabe recordar que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso la sanción por infringir el Código Disciplinario relativo a la falsificación de documentos. Y, los siete jugadores sancionados, entre los que se encuentra Palmero, deberán abonar a la FIFA una multa de 2.139,78 euros cada uno. A su vez, se les inhabilitó para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol durante doce meses. Sin embargo, en Unionistas confían que el recurso que se presente ante la Comisión de Apelación de la FIFA acabe desembocado en que los salmantinos cuenten con los servicios de Palmero para el resto de la temporada.