Oriol Riera tras el aciago Memorial UDS: «Nos viene bien para encarar todo lo que viene en el futuro» Respecto a su cita con el Zamora en la final de la Copa Federación este domingo a las 19:30 horas: «Sabemos de la dificultad que conlleva, pero creo mucho en los chicos. Si logramos ese nivel de competitividad, podemos competir contra cualquiera porque sí que nos interesa pasar e ir a la fase nacional»

Jaime García Salamanca Sábado, 23 de agosto 2025, 12:19

Oriol Riera y su cuerpo técnico citaron a sus jugadores en la mañana de este sábado para afrontar la última sesión antes de disputar este domingo (19:30) la final de la Copa Federación frente al Zamora en el estadio Luciano Rubio de Benavente. Unionistas llevó a cabo una sesión de recuperación tras la cita de ayer en Las Pistas, que se saldó con el resultados abultado a favor del cuadro visitante. Un encuentro amistosos donde el primer entrenador del conjunto charro dejó la siguiente lectura sobre las sensaciones que hubo sobre el tapete. «Me voy con con las mismas que creía que podría ser el partido. Estamos en esa fase en la que debemos crecer a pasos agigantados«, inició.

«Excepto los filiales, somos el equipo más joven de la Primera RFEF y eso tiene sus pros y sus contras. Hoy era el primer partido contra un equipo de Primera RFEF, y nos viene sensacional para ver en qué nivel estamos, que es la Primera RFEF y lo que conlleva competir en la Primera RFEF«, amplió Oriol Riera. Y es que, para el técnico catalán puede ser un buen 'revés' antes de citarse con el Zamora este domingo. «Estaba siendo una pretemporada demasiado plácida. Cuando tú planificas una pretemporada tarde pues te obliga muchas veces a ir a partidos de lo que hay disponible. Debemos sacar conclusiones positivas porque más allá del resultado, nos puede servir para mejorar. Muchas veces ante la victoria en pretemporada no te das cuenta de las debilidades, y ya las estamos viendo en las últimas semanas. Esto empieza en una semana y tenemos que prepararnos mucho más rápido«, zanjó.

Bien es cierto que Riera no rehuyó a la hora de hablar de cambios en el once por el importante partido dominical: «Jugando cada dos días no puedes rotar mucho y tienes que priorizar uno de los dos partidos. Sabemos de la dificultad que conlleva este domingo, pero creo mucho en los chicos. Si logramos ese nivel de competitividad, podemos competir contra cualquiera porque sí que nos interesa pasar e ir a la fase nacional«, para ampliar reiterando que: »Lo sucedido nos viene bien para encarar todo lo que viene en el futuro«.

Una de las probaturas sobre el verde de Las Pistas fue la zaga conformada por cinco jugadores: Álvaro, Roldán y Fon en el eje de la defensa, con De Bustos en el carril zurdo y Encuentra en el flanco derecho. Sobre ello, el técnico se mostró satisfecho con sus variaciones en el tapete. «Me han gustado mucho. Si quitas el gol que nos hacemos el primero en propia prácticamente, el tercero en propia, el segundo es un error también y el cuarto también es un error, creo que el Mérida sólo el quinto lo ha provocado él, los demás han sido errores completamente nuestros«, añadiendo que: »El equipo ha sido muy estable en muchos momentos, así que saco cosas positivas. Veremos qué podemos hacer para ayudarles este domingo para neutralizar al Zamora, sabiendo que son muy superiores«.

Por último, concluyó con la siguiente reflexión enviando un mensaje directo al vestuario. «Lo que sí siento es que yo creo mucho en ellos, y a veces ellos creen menos de lo que yo creo en ellos. Al final dependemos de los jugadores, que tengan esa alegría para ir hacia adelante, que tengan esa tensión para defender. Con una plantilla tan joven muchas veces esa diferencia es difícil, pero en eso estamos trabajándolo para que para que se empapen rápido de lo que es competir en el Primera Federación«.