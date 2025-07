Oriol Riera saca la pizarra al campo: «Mucho orden, bien!» Unionistas abre la tercera semana de trabajo con una sesión centrada en lo que hace el equipo cuando no tenga la posesión de balón. Aarón Piñán y Pere Marco se estrenan

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 28 de julio 2025, 12:55 Comenta Compartir

La tercera semana de pretemporada de Unionistas apunta a ser la más duras de las programadas por el cuerpo técnico que encabeza Oriol Riera; al menos por volumen de trabajo: no hay un solo día de descanso para una plantilla que abordará sus tres primeros test.

Para abrir boca, el técnico catalán y su cuerpo técnico han planificado una doble sesión de trabajo, que han arrancado en el anexo al Reina Sofía con un entrenamiento matinal muy táctico. Riera no ha dudado en sacar la pizarra al campo para explicar su idea cuando el equipo no tenga la posesión del balón y que se rigen bajo la base del «orden», que es la palabra que más repitió durante toda la sesión, y un equipo concentrado en un 30x40.

Puso mucha insistencia en que sus jugadores, en todas las líneas, apretaran en la salida del balón del equipo rival, también en que no hubiera tiempos muertos con cuenta atrás de 4 para sacar de banda o córners. Celebró robos y paró la simulación de once contra once que llevó a cabo para hacer las correcciones que le parecieron oportunas: ·«Creer en lo que estamos haciendo, si os decimos que persigáis hacerlo, sino estamos vendidos».

Es verdad que su nivel de intervención fue de más a menos, hasta concluir la parte táctica con un contundente y esclarecedor «mucho orden, bien; mucho orden, bien».

En esta primera sesión de la tercera semana -la plantilla está nuevamente citada para ejercitarse a partir de las19:00- ya tomaron parte las dos últimas incorporaciones del conjunto blanquinegro, que fueron Aarón Piñán (que no hizo todos los ejercicios con el equipo) y Pere Marco.

Completada esta primera jornada de entrenamientos, en la jornada de este martes el equipo llevará a cabo la última sesión antes del debut en partido amistoso del equipo en Varea (La Rioja) ante el rival de mayor entidad de toda la pretemporada, el filial de la Real Sociedad que milita en Segunda División. Tras el viaje de ida y vuelta, la plantilla está citada en la jornada del jueves en Sardón de los Frailes para llevar a cabo una dinámica grupal. Este viernes el equipo vuelve al Reina Sofía para llevar a cabo la última sesión de trabajo pura y dura, ya que el fin de semana espera un doble compromiso. El primero, en el estadio Reina Sofía frente al Real Oviedo Vetusta, mientras que la semana se cerrará en el Alfonso San Casto de Santa Marta para disputar el primero de los tres encuentros de la liguilla de la Copa RFEF.

Temas

Unionistas de Salamanca