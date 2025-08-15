Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Riera durante una sesión de entrenamiento en el anexo al Reina Sofía. LAYA

Oriol Riera da su opinión sobre la llegada del VAR 'low cost' a Primera RFEF: "Se parece más a la Kings League que al fútbol real"

El técnico de Unionistas no escondió la «incertidumbre» que le genera el nuevo sistema de asistencia arbitral que aterriza este curso en la categoría de bronce del fútbol español

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:17

La Primera Federación 2025/26 comenzará con la principal novedad de la presencia de un nuevo sistema de asistencia arbitral denominado Football Video Support (FVS), es decir, el VAR 'low cost'. Con ello, el máximo organismo del fútbol español espera dar pasos hacia la excelencia en sus competiciones oficiales, con una apuesta decidida por dotar a la competición de todos los recursos para que el fútbol esté a la altura de los profesionales.

Unos cambios que el entrenador de Unionistas, Oriol Riera, valoró admitiendo que «me genera muchas dudas, muchísimas. Me genera un poquito de incertidumbre, se parece más a la Kings League que al fútbol real«.

Su opinión sobre la llegada del nuevo sistema: «Tenemos una reunión la próxima semana sobre ello. Me genera muchas dudas, muchísimas. No el VAR, sino el circo que se puede montar con las tarjetas. Y por el tiempo que tienes en poder parar un partido en decisiones rápidas«, reconoció Oriol Riera.

Hay que recordar que la herramienta no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión a través de una tarjeta, que se deberá entregar al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Asimismo, se permitirá solicitar revisiones de jugadas durante los partidos, como goles, penaltis, tarjetas rojas directas o errores de identidad.

«También, no sé si tendremos acceso a las cámaras de la retransmisión para ver en directo el partido, si no habrá equipos como nosotros que no podremos verlo en directo, aunque sea con 10 segundos de retraso«, explicó Riera para ampliar con: »Así que no sé, a mí me genera un poquito de incertidumbre, que se parece más a la Kings League que al fútbol real. Pero bueno, veremos, a ver si en la charla esclarecen cosas y esas dudas que tenemos las podemos solventar o solucionar o ver hacia dónde quieren ir, pero a priori me parece algo extraño«, concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  2. 2 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  3. 3 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  4. 4 El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»
  5. 5 «Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»
  6. 6 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  7. 7 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  9. 9 Marco Pérez, un estreno de primera por todo lo alto
  10. 10 «Es más que un perro, es parte de mí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Oriol Riera da su opinión sobre la llegada del VAR 'low cost' a Primera RFEF: "Se <strong >parece más a la Kings League que al fútbol real"</strong>

Oriol Riera da su opinión sobre la llegada del VAR &#039;low cost&#039; a Primera RFEF: &quot;Se parece más a la Kings League que al fútbol real&quot;