Oriol Riera da su opinión sobre la llegada del VAR 'low cost' a Primera RFEF: "Se parece más a la Kings League que al fútbol real" El técnico de Unionistas no escondió la «incertidumbre» que le genera el nuevo sistema de asistencia arbitral que aterriza este curso en la categoría de bronce del fútbol español

Jaime García Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 14:17 Comenta Compartir

La Primera Federación 2025/26 comenzará con la principal novedad de la presencia de un nuevo sistema de asistencia arbitral denominado Football Video Support (FVS), es decir, el VAR 'low cost'. Con ello, el máximo organismo del fútbol español espera dar pasos hacia la excelencia en sus competiciones oficiales, con una apuesta decidida por dotar a la competición de todos los recursos para que el fútbol esté a la altura de los profesionales.

Unos cambios que el entrenador de Unionistas, Oriol Riera, valoró admitiendo que «me genera muchas dudas, muchísimas. Me genera un poquito de incertidumbre, se parece más a la Kings League que al fútbol real«.

Su opinión sobre la llegada del nuevo sistema: «Tenemos una reunión la próxima semana sobre ello. Me genera muchas dudas, muchísimas. No el VAR, sino el circo que se puede montar con las tarjetas. Y por el tiempo que tienes en poder parar un partido en decisiones rápidas«, reconoció Oriol Riera.

Hay que recordar que la herramienta no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión a través de una tarjeta, que se deberá entregar al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Asimismo, se permitirá solicitar revisiones de jugadas durante los partidos, como goles, penaltis, tarjetas rojas directas o errores de identidad.

«También, no sé si tendremos acceso a las cámaras de la retransmisión para ver en directo el partido, si no habrá equipos como nosotros que no podremos verlo en directo, aunque sea con 10 segundos de retraso«, explicó Riera para ampliar con: »Así que no sé, a mí me genera un poquito de incertidumbre, que se parece más a la Kings League que al fútbol real. Pero bueno, veremos, a ver si en la charla esclarecen cosas y esas dudas que tenemos las podemos solventar o solucionar o ver hacia dónde quieren ir, pero a priori me parece algo extraño«, concluyó.