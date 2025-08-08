Oriol Riera y el derbi: «El vestuario sabe la responsabilidad que tiene con la afición» El staff de Unionistas le da toda la importancia al choque de este sábado frente al Salamanca UDS

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 12:14

El derbi entre Unionistas y Salamanca UDS se presenta como el primer gran partido de la temporada en el fútbol local. En este sentido, en el Reina Sofía ya está todo listo para revivir un duelo en stand by desde la vieja Segunda B. Tifo, quedad y la idea clara en el vestuario de Oriol Riera de ganar el partido.

¿Derbi, derbi o pretemporada?

Los jugadores saben del perfil que tenemos enfrente y de la responsabilidad que hay con la afición. Son partidos en los que no puedes ir con todo lo que te gustaría. Es un choque a tener en cuenta por lo que significa.

¿Cómo se afronta deportivamente?

Siendo lo que somos y teniendo la identidad que intentamos construir: siendo dominadores, tal y como lo estamos proponiendo. La identidad debe ser muy clara, y este primer partido es el ideal para ponerla en práctica.

La posición de Iván Moreno

Estamos probando jugadores fuera de zona. Sí que es cierto que el chico se encuentra más cómodo por la derecha, y creo que es donde más daño hace. Tiene que coger una buena base, está entrenando muy bien, y poco a poco irá cogiendo ritmo.

¿En qué punto está el equipo?

Tenemos que incidir en muchas cosas. Estamos en el camino de construir con claridad lo que buscamos. El 'staff' está muy contento con lo que tenemos entre manos. Los ves entrenar y siempre van a tope, y eso es lo que debe caracterizar a este equipo: un equipo solidario, atractivo, y que, juegue quien juegue, se reconozca en el campo al equipo que tiene enfrente.

Importancia del balón parado

Una vez tengamos definido el equipo, veremos qué talla tenemos. Estamos intentando conseguir esas piezas que nos faltan. Al balón parado le damos mucha importancia. En todas las categorías, el porcentaje de goles en este tipo de acciones es muy alto.

Ambiente del Reina Sofía

Viene perfecto para la gente que viene de fuera veamos lo que significa el club y el Reina Sofía. Es primordial que en casa el equipo esté muy bien.