Mario Simón tras el empate ante el Lugo: «El punto me sabe a poco por el desarrollo del partido» El entrenador albaceteño analizó el partido frente al conjunto lucense: «Cuando no ganas también es importante no perder», zanjó

Jaime García Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 18:50

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación después del empate ante el Lugo, donde el albaceteño admitió que «el punto me sabe a poco por el desarrollo del partido».

La lectura del técnico fue clara, a los puntos, Unionistas debió ganar: «El punto me sabe a poco por el desarrollo del partido. Gran primera parte del equipo, sin dejar al Lugo acercarse. Con balón con ratos buenos, pero si es verdad que la segunda se igualó y no fuimos tan precisos. Ellos son buenos, pero las ocasiones claras son nuestras. En el cómputo general somos los vencedores».

Mayor precisión en la última línea: «Más que colmillo, mejor decisión en esa zona. Por esa estructura que tienen, nos faltó mayor versatilidad. Contento con el trabajo de los chicos, estamos en una línea ascendente y es una nueva portería a cero». Además, «El equipo no deja de crecer, y ante un equipo hecho para ascender o estar en playoff, la imagen ha sido buena y tenemos que estar contentos».