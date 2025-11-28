Mario Simón encripta cómo está su plantilla a las puertas de medirse al Ourense CF El técnico guarda cautela antes las dos posibles nuevas bajas que puede sumar de cara al choque de este sábado. Las dudas la despejarán los fisios y la convocatoria: la plantilla parte a las 16:00 camino de O Couto

Mario Simón dejó más dudas que certezas en declaraciones previas al encuentro de este sábado en O Couto ante el Ourense CF (16:15). El técnico destacó que la plantilla se encuentra bien, aunque «hay un par de jugadores que han arrastrado molestias» y todavía se está a la espera del informe final de los fisios para decidir la convocatoria, y no son Ramiro y Prada, que continúan en su fase final de recuperación.

Simón subrayó el buen rendimiento general del equipo: «El buen rendimiento de la plantilla ha hecho que algunos jugadores no hayan tenido oportunidad de entrar, pero todos están mereciéndose ser importantes». Sobre la alineación, señaló que trabajarán «en base a una propuesta, pero la decisión se tomará al último día, teniendo en cuenta el campo y la meteorología», que prevé lluvia y un terreno de juego complicado.

El técnico resaltó la igualdad de la categoría y la necesidad de concentración: «Cualquier equipo te puede ganar si levantas el pie del acelerador. Todos los equipos tienen muy buenas plantillas, y cualquier error se paga». Además, destacó que los partidos se deciden por detalles, y que el balón parado y un juego agresivo y valiente serán clave en O Couto.

Sobre el rival, Simón mostró respeto por el Ourense CF: «Es un equipo con las ideas claras, muy bien trabajado, complicado e igualado. Desde el partido contra el Castilla no ha perdido y está en un gran momento». Finalmente, hizo hincapié en la madurez del grupo y en mantener los pies en el suelo: «Nos alegra que la gente se ilusione con nuestro juego, pero sabemos de dónde venimos. La competición es tan igualada que hay que seguir trabajando sin euforia»