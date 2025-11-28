Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Simón en su comparecencia de prensa de este viernes. LAYA

Mario Simón encripta cómo está su plantilla a las puertas de medirse al Ourense CF

El técnico guarda cautela antes las dos posibles nuevas bajas que puede sumar de cara al choque de este sábado. Las dudas la despejarán los fisios y la convocatoria: la plantilla parte a las 16:00 camino de O Couto

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

Mario Simón dejó más dudas que certezas en declaraciones previas al encuentro de este sábado en O Couto ante el Ourense CF (16:15). El técnico destacó que la plantilla se encuentra bien, aunque «hay un par de jugadores que han arrastrado molestias» y todavía se está a la espera del informe final de los fisios para decidir la convocatoria, y no son Ramiro y Prada, que continúan en su fase final de recuperación.

Simón subrayó el buen rendimiento general del equipo: «El buen rendimiento de la plantilla ha hecho que algunos jugadores no hayan tenido oportunidad de entrar, pero todos están mereciéndose ser importantes». Sobre la alineación, señaló que trabajarán «en base a una propuesta, pero la decisión se tomará al último día, teniendo en cuenta el campo y la meteorología», que prevé lluvia y un terreno de juego complicado.

El técnico resaltó la igualdad de la categoría y la necesidad de concentración: «Cualquier equipo te puede ganar si levantas el pie del acelerador. Todos los equipos tienen muy buenas plantillas, y cualquier error se paga». Además, destacó que los partidos se deciden por detalles, y que el balón parado y un juego agresivo y valiente serán clave en O Couto.

Sobre el rival, Simón mostró respeto por el Ourense CF: «Es un equipo con las ideas claras, muy bien trabajado, complicado e igualado. Desde el partido contra el Castilla no ha perdido y está en un gran momento». Finalmente, hizo hincapié en la madurez del grupo y en mantener los pies en el suelo: «Nos alegra que la gente se ilusione con nuestro juego, pero sabemos de dónde venimos. La competición es tan igualada que hay que seguir trabajando sin euforia»

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»
  3. 3 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  4. 4 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  5. 5 La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck
  6. 6 Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor
  7. 7 Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie
  8. 8 CyL amplía hasta el 2 de enero las restricciones ante las dermatosis nodular y permite ferias animales sin ganado bovino
  9. 9 Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas
  10. 10 La intrahistoria del nombre del Cristiano Ronaldo de Unionistas: «Con mi primer hijo su madre dijo...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mario Simón encripta cómo está su plantilla a las puertas de medirse al Ourense CF

Mario Simón encripta cómo está su plantilla a las puertas de medirse al Ourense CF