Mario Simón: «La derrota es dolorosa por el cómo. Habíamos hablado que nos saldrían a la contra con Baba en la segunda parte»
El entrenador de Unionistas se mostró descontento después de caer en casa del Arenas de Getxo: "Ahora vienen dos partidos importantes en casa en los cuales nos tenemos que hacer fuertes en el Reina Sofia", concluyó
Salamanca
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:53
El entrenador de Unionistas, Mario Simón, no escondió su descontento después de caer frente al Arenas de Getxo. «Derrota dolorosa por cómo se ha dado desarrollado el partido», inició ante los medios de comunicación.
Simón admitió que el encuentro tuvo dos fases. «El partido tiene dos fases. Y a partir de la roja, el partido cambia totalmente. Hemos hecho lo complicado, cuando un equipo se repliega y hemos conseguido el empate muy pronto. Le hemos dado continuidad, hemos tenido ritmo, pero nos ha faltado una situación más de peligro, pero el equipo se encontraba cómodo para intentar dar la vuelta al partido».
Sobre el segundo gol local: «En una situación de perdida nos han transitado. Sabíamos que nos saldrían con Baba a la contra, lo hemos hablado al descanso. Y una perdida en medio campo, a partir de ahí llega la situación del penalti y vuelve a cambiar el partido, porque se juega poco, como suele pasar, imprecisiones y el querer empatar muy rápido y, a partir de ahí, hemos tenido situaciones de peligro, pero sin concretarse».
«Es una derrota dolorosa por el trabajo que hacen los chicos, y porque creo que en la segunda parte estábamos acosando al rival, hemos tenido la desgracia de no acertar en una», resumió el técnico.
Por otro lado, también tuvo palabras para la afición: «La afición acompaña siempre al equipo, ya hemos dicho que el activo más importante del club es su afición porque allá donde va hay gente animando, y no han parado de animar y siempre es de agradecer que nos acompañen un sábado por la noche y tan lejos».
«Hay que corregir cosas, y ahora vienen dos partidos importantes en casa en los cuales nos tenemos que hacer fuertes en el Reina Sofia, porque es importante para nosotros. Toca levantarse rápido de la derrota por el cómo ha sido y pensar en el Celta que es lo más inminente», concluyó Mario Simón en la sala de prensa de Gobela.
