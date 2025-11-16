Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mario Simón en la sala de prensa de El Prado de Talavera.

Mario Simón tiene claro por dónde pasa el futuro en Liga de Unionistas: «La portería a cero es la línea a seguir»

El técnico manchego valora el triunfo de su equipo en El Prado: «Ha sido el equipo que más nos ha sometido, pero sin balón hemos estado bien»

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:09

Mario Simón tiene claro por dónde ha venido el cuarto triunfo de Unionistas esta Liga: «De los últimos seis últimos partidos, llevamos cinco porterías a cero», aseguró sin paños calientes el técnico manchego de Unionistas, nada más darse por concluido el duelo en El Prado de Talavera. «La solidez del equipo y el crecimiento viene desde ahí, de ser un equipo sólido y se adapta a las circunstancias del partido. No hemos visto al mejor Unionistas sin balón, este ha sido el partido en el que más nos han sometido, pero cuando no puedes estar bien con balón tienes que estarlo sin él y hemos defendido bien el área. Hay que seguir mejorando y creciendo, nos vamos contentos con los tres puntos porque son importantísimos», concluyó su reflexión el preparador antes de lanzar un mensaje a futuro. «La portería a cero es la línea a seguir».

«El campo estaba pesado y no estuvimos finos. El gol tan tempranero nos hizo no querer arriesgar tanto», se justificó el entrenador de Unionistas en torno al juego del equipo, antes de poner el foco en la afición blanquinegra desplazada a Talavera de la Reina: «Donde vamos siempre hay un gran número de afición y eso es de alabar. Y eso se nota mucho. Los jugadores tienen responsabilidad de querer corresponder a ese esfuerzo, pero en momentos donde sufrimos siempre nos animan. El activo más importante de este club es la afición. Es algo que tenemos que intentar agradecer con trabajo, esfuerzo y si pueden ser los tres puntos como en este partido, mejor».

