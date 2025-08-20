Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Luis Roldán, en el Reina Sofía.

Luis Roldán, el deseado pivote que apostó por Unionistas

«Cuando Oriol Riera y Antonio Paz hablaron conmigo tuve claro que era el sitio en el que quería estar», ha dicho el albaceteño en su presentación

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:02

Unionistas ha presentado este miércoles al que de momento ha sido su último fichaje, Luis Roldán, aunque el director deportivo, Antonio Paz, ha aclarado que puede haber más movimientos. Además, ha relatado el proceso para fichar al centrocampista albaceteño, que tenía claro que el equipo del Reina Sofía iba a ser su primera opción al salir cedido del Elche.

«Es el ansiado pivote que estábamos buscando en este mercado. Teníamos varios perfiles y hace quince días fuimos a por él al saber que había opciones de que saliera cedido. Fue clave que de todas las opciones él decidió venir a Unionista«, comentó el director deportivo.

Después tomó la palabra el protagonista, Luis Roldán: «Desde el primer momento, cuando me llamaron el míster y Antonio y supe de interés y de que podía ser una pieza clave, le dije a mi agente que tenía que venir aquí«.

En cuanto a lo que puede aportar al equipo, esto es lo que ha dicho: «Lo que puedo dar, como ha dicho el entrenador en el entrenamiento, es que me gusta corregir la posición de los compañeros y el equilibrio. Y comprendo bastante bien el juego».

