Carlos de la Nava, en el encuentro contra el Pontevedra. LAYA

El llamativo horario que ha puesto la RFEF para el Unionistas-Ponferradina en el Reina Sofía

Este jueves se han conocido el día y la hora de los partidos de la 15ª jornada en Primera Federación

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:00

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado este jueves los horarios de la 15ª jornada de Primera Federación, prevista para el Puente de la Inmaculada, en sus dos grupos.

Unionistas jugará como local frente a la Ponferradina, en uno de los derbis regionales, y lo hará en un día muy poco habitual para jugar partidos en esta categoría.

El duelo se ha programado para el lunes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, a las 16:00 horas.

Es el único partido programado ese día, ya que el resto de la jornada se disputará entre el sábado 6 de diciembre, día de la Constitución, y el domingo 7.

