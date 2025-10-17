Iván Moreno, Pachón y Roldán, los descartes de Unionistas para viajar a Tenerife

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 12:51 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Unionistas juega este sábado contra el Tenerife y el equipo de Mario Simón parte este mediodía hacia Madrid, para tomar el vuelo a Canarias. Debido al coste del viaje y a las normas de la RFEF, el técnico manchego ha tenido que hacer convocatoria de 18 futbolistas.

De esta forma, además del lesionado Álvaro Santiago, ha tenido que dejar fuera por decisión técnica a tres jugadores: Iván Moreno, Luis Roldán y Pachón. Tampoco han entrado Steffan, que sigue con su recuperación, y Palmero, a la espera de que se resuelva su situación.

Mario Simón ha sido preguntado en la rueda de prensa de este viernes específicamente por la ausencia de Roldán: «Estoy muy contento con él. Les he dicho a los futbolistas que en el mes que llevo aquí era la primera vez que tenía que hacer convocatoria y ha sido muy difícil, porque el nivel de los que participan menos ha subido una barbaridad. Dejarles fuera ha sido muy difícil por el nivel que están dando. Hemos tenido que decidir y ha sido por el perfil del partido, pero no hay ningún problema con Roldán. Nos puede ofrecer mucho porque a nivel posicional es un jugador diferencial y tiene que ofrecer otras cosas que le estamos pidiendo. No hay ningún problema con ninguno de los tres«.