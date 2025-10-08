Iván Moreno: «Me dolió no poder ayudar al equipo»

Jaime García Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

La temporada de Iván Moreno, a la par de Unionistas, no ha comenzado con buen pie. El extremo malagueño cumplió contra el Celta Fortuna el segundo partido de Liga sin haber disputado un solo minuto, y en los cuatro restantes tan solo partió de inicio frente al Arenteiro. «Todos los jugadores queremos jugar, es lo normal. En mi caso, al estar aquí más tiempo, pues quieras que no siento más el club y me dolió no poder hacer nada para ayudar», cuenta el jugador unas horas después del partido ante el Celta Fortuna.

El cabizbajo rostro en el banquillo de Iván Moreno durante el encuentro reflejó el sentir de no solo un jugador, también de una afición que observa este aciago comienzo de Liga para los blanquinegros. «Son ahora momentos complicados. El equipo está trabajando bien, está intentando corregir los errores que tenemos los fines de semana y al final estamos dando el 100 %. Si no nos da, pues habrá que dar más», resume sobre la situación actual.

Pese vivir un solo curso en la ciudad del Tormes, Iván Moreno siente un fuerte vínculo con el club, y por ello nada cambiará su objetivo de entrar en los planes de Mario Simón, tal y como asegura. «Claro que te molesta no jugar, pero las decisiones del míster hay que aceptarlas y si no te gustan, debes seguir trabajando más aún». Sin embargo, el comienzo de nueva semana de trabajo trae consigo el reseteo en una plantilla que ya mira al Mérida. «Lo que tiene el fútbol es esto, que cada semana te da una opción de revancha y ya no te vale de nada lamentarte. El sábado tenemos otra final», asegura.

La situación en la tabla obliga ya a Unionistas a emplear ya la palabra 'finales' de cara a las siguientes citas. «No hay otra palabra ya de describirlo. Pero no solo los de casa, cada partido ya va a ser una final». Y en este punto, la afición coge más peso si cabe para alentar a un vestuario que «quiere conseguir ya la victoria». «Sin la afición no habría club, sinceramente. Ellos dan la vuelta a los partidos, cómo se vio contra el Avilés». Ahora, Unionistas e Iván Moreno, a costa del Mérida, desean «vencer y empezar una nueva dinámica».