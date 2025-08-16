El Guijuelo merece más, pero será Unionistas quién dispute la final regional de la Copa RFEF (1-1) Álex García hizo el tanto local a los cinco minutos y Álvaro Gómez devolvió las tablas al marcador. Los de Riera buscarán la fase nacional frente al Zamora y lo harán como visitantes

Jaime García Guijuelo Sábado, 16 de agosto 2025, 22:05

La ambición del Club Deportivo Guijuelo medía a un rival de superior categoría, Unionistas de Salamanca, en la tercera y última ronda del Grupo A de la Copa Federación. En juego estaba acompañar a un Zamora clasificado para la gran final de la fase regional de la Copa RFEF. Una final en la que estará Unionistas después de firmar tablas en el Luis Ramos y convertirse en campeón del grupo. Aunque, los de Riera buscarán la fase nacional como visitantes ante el conjunto zamorano.

Con los 22 jugadores sobre el tapete, el Guijuelo ofreció todas sus cartas con un once con bastantes rostros titulares ante un cuadro blanquinegro que, con la gran carga de trabajo durante la semana, dio minutos a ciertos jugadores menos habituales. Y ello no tardó poco en traducirse sobre el tapete. En concreto con el pitido inicial.

El buen arranque chacinero hacía que solo cinco minutos después de saltar al verde, el luminoso del municipal Luis Ramos ya celebrase un tanto. El autor no era otro que el nuevo 'killer' del Guijuelo, Álex García. Con su tanto, los guijuelenses golpearon primero y, por consiguiente, lideraron la clasificación del grupo. Un gran centro desde la derecha encontró el remate del ariete que, con un único toque, superó a Unai Marino.

La diana local caía como un jarro de agua fría sobre unos pupilos de Oriol Riera que se veían superados en cada acción del encuentro. Superados los primeros 15 minutos de partido, el partido tenía claro color verdiblanco. Las imprecisiones tomaron protagonismo en el conjunto charro, y el Guijuelo tuvo en sus botas aprovecharlo.

En una internada por banda, Mesfin se deshizo de Prada y cuando ya encaraba la meta visitante, la zaga de Unionistas envió el balón a saque de esquina. En el córner, el Guijuelo estrelló el balón contra la madera, pero la jugada ya estaba anulada por falta del equipo local. Pese a que el marcador seguía igual, la imagen de Unionistas alarmó, y mucho.

Sin embargo, la pausa de hidratación abrió el cielo de un equipo que empezó a jugar tras escuchar a su técnico. Tal fue así que Unionistas devolvió las tablas al marcador a los pocos minutos de regresar al terreno de juego gracias a una jugada trenzada entre De Bustos, Pachón y culminada por Álvaro Gómez.

El gol despertó a los de Riera, que mantendrían una buena imagen en los siguientes compases, y lo mantuvieron tras el paso por vestuarios. Con el 1-1 en el marcador, los nervios empezaron a tomar protagonismo mientras los minutos de consumían, pero ninguno era capaz de sumar más goles a su casillero. La fatiga también entró en juego, y el partido acabó con tablas. Unionistas se convirtió en campeón del Grupo A, pero jugará la final a domicilio.