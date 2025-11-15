Un gol en el último suspiro frustra a un Unionistas valiente en la División de Honor (3-2) Tras empezar la contienda con una desventaja de dos goles ante Las Rozas, los de Raúl Fuentes devolvieron el empate gracias a Eloy y Alejandro, pero en el tiempo extra los de casa, que fallaron una pena máxima, no dejaron escapar los tres puntos en el tiempo de prolongación

Área 11 Madrid Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:41

Unionistas volvió a quedarse a las puertas de puntuar en un partido frenético de la División de Honor en Las Rozas, donde los charros merecieron más pero acabaron castigados en el último suspiro. El equipo salmantino llegaba al encuentro con la necesidad de reaccionar —siete puntos en ocho jornadas y dos partidos sin ganar— y se encontró con un rival también en busca de aire tras dos derrotas seguidas.

El choque se puso cuesta arriba desde muy temprano. En el minuto 3, un potente cabezazo de Diego López adelantó a Las Rozas en su primera acción de peligro. Los locales aprovecharon el impulso y, en el 19', ampliaron la ventaja desde el punto de penalti por medio de Aranaz.

Pese al 2-0, Unionistas no bajó los brazos y encontró premio rápidamente: Alonso culminó en el 24' una buena jugada ofensiva que devolvió a los salmantinos al partido. Con ese 2-1, los charros crecieron y comenzaron a discutirle el balón al rival y incluso llego a marcar un gol que fue anulado por el árbitro.

Tras el paso por vestuarios, Unionistas salió decidido a por el empate y lo consiguió en el minuto 60, también desde los once metros. Álex Rozas no falló y puso el 2-2 que hacía justicia a lo visto en el campo. El duelo entró entonces en un intercambio de golpes: apenas cuatro minutos después, Las Rozas dispuso de otro penalti, pero el lanzamiento se marchó fuera, dando aire a los charros y manteniéndolos vivos en el choque.

El tramo final fue de máxima tensión, con Unionistas buscando culminar la remontada y los locales defendiendo como podían. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado al empate, llegó el golpe más duro: en el tiempo extra, tras una falta en la frontal del área, Aranaz firmó su segundo gol de la tarde y dejó el 3-2 definitivo, imposible de levantar ya por los salmantinos.