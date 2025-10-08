Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Gastón Valles, fichaje de Unionistas para reforzar su punta de ataque

El delantero centro uruguayo de 24 años procede del Cartagena y también jugó en Segunda con el Espanyol

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:23

Comenta

Unionistas de Salamanca ha llegado a un acuerdo con Gastón Valles para que el uruguayo forme parte de la plantilla charra durante la temporada 2025-26.

Se trata de un delantero centro de 24 años que durante las dos últimas campañas ha competido en Segunda División. En la temporada 2023-24 disputó 14 partidos con el RCD Espanyol de Barcelona y consiguió el ascenso a Primera División tras ser de la partida en 2 encuentros del playoff de ascenso a la máxima categoría.

El atacante uruguayo procede del FC Cartagena, donde la temporada pasada disputó 25 partidos en la categoría de plata (en los que anotó 3 goles) y 3 choques en la Copa del Rey.

