Gabri de Aller deja de ser el entrenador de Unionistas B Según informa el club, el técnico ha decidido no continuar por motivos personales

Gabri de Aller, en un partido de Unionistas B, en Las Pistas.

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Unionistas de Salamanca ha comunicado este miércoles que Gabri de Aller ha decidido no continuar como técnico del equipo filial por motivos personales.

Gabri ha dirigido a Unionistas B las últimas campañas, logrando el ascenso a Tercera RFEF, además de entrenar previamente a diversos equipos en la estructura de la cantera blanquinegra.

Desde el club han querido agradecerle «su compromiso y dedicación durante estos años», y desearle «mucha suerte en su futuro personal y profesional».

Después de diez jornadas en su primera temporada en Tercera Federación, Unionistas B marcha en la 17ª posición con siete puntos, con un balance de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas.