Gabri de Aller deja de ser el entrenador de Unionistas B
Según informa el club, el técnico ha decidido no continuar por motivos personales
La Gaceta
Salamanca
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:32
Unionistas de Salamanca ha comunicado este miércoles que Gabri de Aller ha decidido no continuar como técnico del equipo filial por motivos personales.
Gabri ha dirigido a Unionistas B las últimas campañas, logrando el ascenso a Tercera RFEF, además de entrenar previamente a diversos equipos en la estructura de la cantera blanquinegra.
Desde el club han querido agradecerle «su compromiso y dedicación durante estos años», y desearle «mucha suerte en su futuro personal y profesional».
Después de diez jornadas en su primera temporada en Tercera Federación, Unionistas B marcha en la 17ª posición con siete puntos, con un balance de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas.