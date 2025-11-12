Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabri de Aller, en un partido de Unionistas B, en Las Pistas. LAYA

Gabri de Aller deja de ser el entrenador de Unionistas B

Según informa el club, el técnico ha decidido no continuar por motivos personales

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

Unionistas de Salamanca ha comunicado este miércoles que Gabri de Aller ha decidido no continuar como técnico del equipo filial por motivos personales.

Gabri ha dirigido a Unionistas B las últimas campañas, logrando el ascenso a Tercera RFEF, además de entrenar previamente a diversos equipos en la estructura de la cantera blanquinegra.

Desde el club han querido agradecerle «su compromiso y dedicación durante estos años», y desearle «mucha suerte en su futuro personal y profesional».

Después de diez jornadas en su primera temporada en Tercera Federación, Unionistas B marcha en la 17ª posición con siete puntos, con un balance de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  2. 2 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  3. 3 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  4. 4 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  5. 5 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  6. 6 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  7. 7 Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»
  8. 8 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  9. 9 87 ayuntamientos salmantinos no presentaron las cuentas económicas del año 2024
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 11 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Gabri de Aller deja de ser el entrenador de Unionistas B

Gabri de Aller deja de ser el entrenador de Unionistas B