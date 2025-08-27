Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Once inicial de Unionistas en la visita al Arenteiro de la pasada campaña.

Fecha y hora para el estreno de Unionistas como visitante

El equipo de Oriol Riera visitará al Arenteiro el domingo 7 de septiembre a las 18:15 horas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:33

Unionistas ya conoce la fecha y la hora de su primer compromiso a domicilio de la temporada, después de que la Real Federación Española de Fútbol haya publicado cuándo se disputará la segunda jornada en Primera Federación.

Después del debut contra Osasuna Promesas en el Reina Sofía, el equipo de Oriol Riera visitará al Arenteiro en el estadio de Espiñedo.

El partido se disputará el domingo 7 de septiembre a partir de las 18:15 horas.

Para esta segunda jornada la RFEF ya ha quitado los encuentros en viernes y lunes, que sí se jugarán en la Primera. Cinco choques se disputarán el sábado 6 de septiembre (a las 14:15 horas el primero y a las 21:30 el último) y otros cinco el domingo 7 (desde las 12:00 hasta el Arenteiro-Unionistas que cerrará la jornada.

