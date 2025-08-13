Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Marcador del estadio Reina Sofía. LAYA

Confirmado el horario para el estreno de Unionistas este curso en Primera RFEF

Los de Oriol Riera reciben la visita del Osasuna Promesas el próximo sábado 28 de agosto

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:11

La Real Federación Española de Fútbol, tras anunciar la plataforma de emisión de los todos encuentros de Primera RFEF esta temporada, ha comunicado los horarios de la primera jornada del campeonato doméstico. Un estreno dónde Unionistas de Salamanca se verá las caras con el Osasuna Promesas en el estadio Reina Sofía.

RFEF

Ambos conjuntos iniciarán su andadura en el Grupo I de la categoría de bronce del fútbol español el próximo sábado 30 de agosto. Y el horario de la contienda será a las 19:30 horas.

Espacios grises

