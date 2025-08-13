Confirmado el horario para el estreno de Unionistas este curso en Primera RFEF Los de Oriol Riera reciben la visita del Osasuna Promesas el próximo sábado 28 de agosto

Jaime García Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:11 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Fútbol, tras anunciar la plataforma de emisión de los todos encuentros de Primera RFEF esta temporada, ha comunicado los horarios de la primera jornada del campeonato doméstico. Un estreno dónde Unionistas de Salamanca se verá las caras con el Osasuna Promesas en el estadio Reina Sofía.

Ampliar RFEF

Ambos conjuntos iniciarán su andadura en el Grupo I de la categoría de bronce del fútbol español el próximo sábado 30 de agosto. Y el horario de la contienda será a las 19:30 horas.