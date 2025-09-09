«Me vi mi fallo de vuelta en el bus, me lo vi también a la mañana siguiente... y te vas muy molesto. Pero entrarán, estoy seguro»

El delantero valenciano de Unionistas, Pere Marco, se ejercita en una sesión de entrenamiento.

Jaime García Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025

Unionistas continúa a la espera de poder celebrar la primera diana del curso 2025/26 en Primera RFEF después de dos primeros capítulos de Liga, y por ocasiones no será. En el último partido frente al Arenteiro, Pere Marco tuvo en sus botas el empate entrados en el tiempo de prolongación, sin embargo, el ariete no encontró portería. Ante el escaso acierto charro de cara a puerta, el valenciano es claro: «Es solo cuestión de tiempo».

Antes de tratar el futuro en Guadalajara, hablemos de la cita en Espiñedo. ¿Cómo se encuentra?

—Me fui un poco fastidiado porque la acción que tuve en los últimos minutos para empatar el partido y siendo delantero...pues ya sabes cómo es. Y, hoy mucho mejor, pensando ya en el Guadalajara y en dar el máximo.

Y, ¿ha visto de nuevo la acción errada en el tiempo extra?

—Pues sí, soy ese perfil de jugador. Me encanta verme haya jugado bien, haya jugado mal, errores y demás. El partido en general. Me vi mi fallo de vuelta en el bus, me lo vi también a la mañana siguiente...te vas muy molesto y le das muchas vueltas a la cabeza porque te dices, me han traído aquí para hacer goles. A lo mejor fue el cansancio, pero bueno entrarán estoy seguro.

Al fin y al cabo, el equipo crea, pero no materializa las ocasiones.

—En los dos partidos no nos merecíamos perder. Se nos han escapado por detalles, pero generando y llegando como llegamos, es sólo cuestión de tiempo que entre el balón.

Por otro lado, imagino que la confianza que le traslada el entrenador ayuda, y mucho.

—En ese sentido estoy muy feliz. Además, Oriol nos da muchos consejos no solo a mí, también a Pachón o a Carlos. Nos da muchos consejos en situaciones de área y se agradece.

¿Sobre el verde, se encuentra más cómodo junto a un punta, o en solitario?

—Realmente, puedo bajar a recibir o puedo alternar también fijar arriba, pero toda la vida he jugado con otro punta. Me siento también cómodo solo arriba, pero sí es cierto que con Pachón en el campo me vi mejor.

Con 0 puntos en el casillero, la cita en Guadalajara se presupone más que importante.

—Sí es cierto que denominar el partido como 'final' en la jornada 3 es un poco loco. Es un partido para respirar y reforzar las cosas que salen en el entrenamiento y en el partido no. Estamos preparados y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo.

No me quiero pensar las ganas que tiene por ser el primero en marcar, como ya hizo en pretemporada.

—Cuando me firman depositan mucha confianza en mí y tengo unas ganas increíbles de demostrar de lo que soy capaz. Todo el equipo vamos a una, mantengo la cabeza fría y sé que acabarán entrando.