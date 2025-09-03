«Entiendo las palabras de Oriol; en el vestuario nos las tomamos como un mensaje positivo» El jugador más destacado del debut en Liga pone calma: «No hay que tener prisa. Sacar conclusiones y hacer de un grano una bola de nieve no sirve de nada»

El terremoto generado tras la disputa de los primeros 90 minutos de Liga ha opacado muchas cosas; entre ellas, el partido de Víctor Olmedo, que fue el más destacado del primer encuentro de Liga. El lateral derecho alicantino llevó la batuta ofensiva desde el costado diestro. Suyas fueron las dos ocasiones de gol más claras del encuentro para el equipo de Oriol Riera, a través de su balón parado.

Ya en frío, ¿qué nota le pone el jugador más destacado del partido al debut de Unionistas en Liga?

—Me encontré bien en mi posición y dentro del campo; veo que puedo aportar mucho combinando y sacando centros al área. Luego, en conjunto, en defensa estuvimos bien plantados y, en ataque, sí que es cierto que nos falta un poco de fluidez, pero es algo que se coge con tiempo. No hay que tener prisa, esto es cuestión de confianza y fe.

¿Cómo vive el vestuario todo lo que se ha generado después?

—Hay una cosa clara: al final es la primera jornada de Liga y no hay que dramatizar; hay que recordar que es un equipo nuevo, que va a mejorar y que además tiene mimbres para ello.

¿Entonces cómo se explica la reacción inicial del entrenador? ¿La entienden?

—Es entendible que, en momentos de mucha tensión y frustración por la forma en la que perdemos el partido, se generen esas palabras. Nosotros nos lo tomamos como un mensaje para motivarnos, para enviar algo positivo al vestuario. Debemos confiar en lo que se dice; no hay que sentirlo como algo malo. Creo que es su forma de motivarnos y decirnos que podemos hacerlo mucho mejor.

Para un jugador como usted, que viene de Yecla, todo este revuelo, ¿a qué le suena? ¿Le sorprende?

—Para nada. Salamanca es una ciudad muy futbolera y todo trasciende mucho. Como te decía, si analizamos la derrota, fue en el minuto 93, con dos tiros a puerta de ellos... Nosotros tuvimos más ocasiones, pero el resultado se determina por detalles. Sacar conclusiones y hacer de un grano una bola de nieve no sirve de nada.

¿Y que se debata sobre el esquema, si el equipo está confeccionado para jugar con cuatro o con cinco atrás?

—Bueno, al final cada jugador viene de haber jugado en otros equipos la pasada temporada. La verdad es que hemos trabajado toda la pretemporada con este sistema, ya sea con tres defensas o cinco, o como se quiera decir, y hemos ido modificando según el devenir del partido. Jugar así hace que el equipo sea sólido y que tengamos confianza.

¿Sabrá convivir una plantilla tan joven con un foco mediático tan marcado?

—Es a lo que hemos venido. En mi caso, al final, Yecla no deja de ser un pueblo de 35.000 habitantes, mientras que Salamanca es una ciudad grande. El estadio Reina Sofía acapara muchas miradas, y me sorprendió que durante todo el partido hubiera animación, pocos silbidos y pocas recriminaciones. El ambiente de fútbol que se vive es muy unido; la gente es cercana y respetuosa. Por la calle se respira fútbol: ves muchas camisetas de Unionistas, más incluso que de los grandes, y eso es mucho decir.

¿Lo esperaba así?

—Sí, es normal, también por la repercusión que tiene Unionistas. Llevan muchos años en la categoría, es una ciudad grande, muchas personas opinan y, como te dije antes, no hay que exagerar las cosas. Esto es un proceso largo, todo requiere tiempo, pero vamos a ir bien; confío en todos.

Casi en lo único en lo que no hay dudas es en que usted debe llevar el peso en el balón parado.

—Al final me han dado esa confianza en el balón parado y esa responsabilidad, y esa es una de mis virtudes. Ahora solo queda ayudar de verdad al equipo a partir de ahí. Cuando te dan esa confianza, lo más normal es que las cosas salgan bien. El otro día me sentí cómodo en este apartado; tuve dos opciones y el portero hizo dos buenas paradas. Ojalá que en las siguientes veces los porteros no estén tan acertados (ríe).