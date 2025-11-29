Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mario Simón saludando a Llácer antes del choque de este sábado en O Couto. OBES

Dani Llácer tras el Ourense CF – Unionistas: «Es un partido para hacer afición en Primera RFEF»

El técnico valenciano, ex de los blanquinegros, asegura que le salió cara a su equipo, pero le pudo salir cruz: «Me quedo con el +3»

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:14

«Ha sido una locura. Ha habido de todo, ha sido un partido muy igualado, de dos equipos que venían en dinámicas muy buenas. El partido ha tenido mucho subpartidos, porque nos hemos puesto los dos por delante, ha habido VAR. Y cuando parecía todo perdido, entre todos lo hemos conseguido. Pero es un partido que hace afición en Primera RFEF», valoró el encuentro de este sábado el exentrenador de Unionistas.

El preparador valenciano quiso poner el acento en la fortaleza de su equipo como local: «Es cierto que en O Couto pueden pasar este tipo de cosas, sobre todo porque el equipo cree. Hoy nos ha salido cara y nos pudo salir cruz. Me quedo con el +3 y sobre todo ser muy autocrítico porque hemos tenido errores con y sin balón».

Por último, también quiso poner el foco en la polémica arbitral y las revisiones de jugadas clave: «Ya he hablado del FVS, es una herramienta interesante, porque parece que hace más justo el fútbol, pero es cierto que hay que matizarla poniendo un VAR de verdad y no viendo 7 u 8 minutos una revisión».

