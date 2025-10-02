El cambio horario pilla de lleno al partido entre Unionistas y CD Lugo de la jornada 9 La RFEF fija este duelo para el domingo 26 de octubre, fecha en la que se estrena el horario invernal

Unionistas ya tiene fecha y hora para enfrentarse al CD Lugo en el estadio Reina Sofía. Al margen de la polémica que siempre levanta la publicación de las fechas por parte de la RFEF, lo cierto es que este encuentro queda marcado por el cambio al horario de invierno que se producirá en la madrugada previa.

El encuentro se disputará en la fecha del domingo 26 de octubre -esa misma jornada los relojes se atrasarán una hora y a las 3:00 de la noche volverán a ser las 2:00- a partir de las 16:00 horas.

Este encuentro, uno de los tres que se jugarán en la jornada dominical (el resto se disputarán en sábado, salvo en AD Mérida - Ponferradina que se jugará el viernes), se emitirán en el canal lineal de la RFEF; es decir, no será uno de los diez que emita Movistar ese fin de semana de la Primera Federación.