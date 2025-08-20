«El año pasado, sin jugar, me lo tomé como un aprendizaje y me sirvió para crecer personalmente»

Marco Coronas, en el entrenamiento de este martes en el anexo al Reina Sofía.

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24 Comenta Compartir

Marco Coronas (Avilés, Asturias, 26 de febrero de 2004) está comenzando su segunda temporada en Unionistas. Después de no disfrutar ni de un minuto en su primer curso en liga, se muestra confiado en darle la vuelta a la situación. Sin embargo, lejos de quejarse, reconoce que se tomó la experiencia «como un aprendizaje» que le sirvió para crecer en lo personal. Horas antes de partir hacia Salamanca desde su tierra para comenzar una nueva semana de entrenamientos, hablaba de todo esto y se mostraba optimista para la nueva campaña, tanto en el apartado individual como en el colectivo.

¿Cómo está yendo la pretemporada?

—Muy bien, la verdad. Estoy muy contento, tanto a nivel grupal como personal. Tenemos muchas ganas de cumplir los objetivos.

¿Y ahora con ganas de que empiece la competición?

—Sí, de que llegue la rutina de las semanas con partido y los entrenamientos. La competición al final es lo que nos gusta.

Es solamente su segunda temporada en Unionistas, pero ya se ha convertido en uno de los veteranos.

—Sí, es mi segundo año. Comparado con el tiempo que llevan aquí Ramiro o De la Nava está claro que no tengo tanta experiencia, pero sí que he podido empapar a los nuevos de lo que transmite Unionistas y también cosas de la ciudad.

Se dice que el puesto de guardameta es distinto al resto. ¿Fue muy dura la pasada campaña sin jugar?

—Sí, fue muy dura. A pesar de estar muy bien con los compañeros. Al final lo que uno quiere es jugar y poder demostrar su nivel en el campo. Pero no pasa nada, me lo tomé como un aprendizaje y un año distinto para crecer personalmente.

¿Y cómo hizo para mantener la ilusión a pesar de no jugar ni un minuto?

—Teniendo mucha mentalidad positiva y viendo el lado bueno de las cosas. Intentando aprovechar los entrenamientos pese a no jugar. Al final el partido es un día y hay cinco de entrenamiento, así que si tiras la toalla no vas a mejorar. Además, pensando en que cuando me llegara la oportunidad tenía que aprovecharla.

Ahora hay un nuevo entrenador. ¿Tiene la confianza de convencerle y poder jugar?

—Ya sea con un entrenador o con otro lo que quiero siempre es demostrar lo que puedo hacer y que se note en los entrenamientos, teniendo siempre la mentalidad de aprovecharlos para crecer.

También tiene nuevo compañero en la portería, Unai Marino. ¿Cómo le ve?

—Muy bien. Ya tiene experiencia en la categoría y ha llegado a jugar partidos en Segunda.

En cuanto al equipo. ¿Cuál cree que tiene que ser el objetivo para esta temporada?

—Siempre pienso que lo mejor es ir partido a partido. A partir de ahí, haciendo las cosas bien y con mucho trabajo creo que lograremos alcanzar los objetivos de la mejor manera.

¿Quizá uno de los errores de la pasada temporada fue que se marcaron unos objetivos demasiado ambiciosos?

—Pienso que no en el vestuarios, pero al final si te fijas objetivos muy altos y no se cumplen las expectativas se puede generar malestar. Por eso te decía que me gusta más lo de ir partido a partido, porque además esto es muy largo.

Decía antes que había podido empapar a los nuevos de lo que es Unionistas. ¿Qué les dijo?

—Pues además de todo lo que les dijo la directiva, yo les expliqué que la gente, hasta en pretemporada, anima como animales. Y que pese a que puedan ir mal las cosas ellos son los primeros en aplaudir. Que aprietan en el buen sentido y nunca ponen pegas. La de Unionistas es una afición de diez.

Hablaba también anteriormente de Salamanca. ¿Le gusta la ciudad?

—Ahora estoy viviendo en Carbajosa y estoy muy bien allí, porque es un pueblín pequeño que me recuerda mucho a Asturias. Cuando puedo me gusta bajar a tomar café a la plaza, y cuando voy a Salamanca me gusta ir al centro a pasear por la Plaza Mayor e ir de tiendas. Además, se patea muy bien cuando viene la familia.