Unionistas B sufre en Palencia su tercera derrota consecutiva (3-1)

Derrota de Unionistas B en Palencia, donde el filial charro cayó por 3-1 en un encuentro que tuvo su clave en acciones justo antes y después del descanso. La expulsión de Tucky en el 40 dejó a los salmantinos con uno menos, y dos goles palentinos nada más iniciarse el segundo tiempo dejaron el partido sentenciado.

El 1-0 nació en una acción a balón parado en un córner muy peligroso botado por Rodri y que Marcos acabó alojando involuntariamente en su propia portería. No cejaron en el empeño de ampliar la ventaja los morados y mediado el primer tiempo Carlos puso un centro lateral al interior del área que se paseó sin encontrar rematador. Poco después fue Botía quien probó suerte con un disparo lejano que se perdió por poco.

Cuando peor estaba Unionistas B y con el Palencia intentando doblar su renta llegó el gol del empate. poner al filial contra las cuerdas llegó el gol del empate. Tomás empaló el cuero de primeras con clase y precisión para batir a Unai, que no pudo hacer nada por abortar el tanto.

A cinco minutos del descanso los visitantes se quedaron con un hombre menos. Entrada muy dura de Tucky sobre Botía que el colegiado no dudó en sancionar con cartulina roja directa. La inferioridad salmantina no se notó en el tramo final del primer tiempo, pero sí resultó decisiva nada más reanudarse el partido a la vuelta de los vestuarios.

El Palencia salió en tromba y en el primer minuto del segundo tiempo Iker recibió libre de marca y marcó a placer el 2-1. Nada más sacar de centro, los palentinos recuperaron el balón, trenzaron una jugada vertical y Vallecillo la culmino con el 3-1 que mandó definitivamente a Unionistas a la lona. El tiempo restante hasta el pitido final fue coser y cantar para un Palencia que levantó el pie del acelerador y no quiso hacer sangre.