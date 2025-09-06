Unionistas B, Guijuelo y Santa Marta inician el curso en Tercera Federación El Grupo VIII da el pistoletazo de salida (17:00) en Las Pistas con los blanquinegros recibiendo al Atlético Tordesillas. Los chacineros también debutan en casa ante el Atlético Mansillés. Y, los tormesinos lo harán, como visitantes, frente al Mojados

Jaime García Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:42

La Tercera Federación abrió en la tarde de ayer una nueva edición para los equipos navarros y los conjuntos de la zona sur del panorama nacional, y no será hasta hoy a las 17 horas cuando el Grupo VIII, donde están encuadrados los equipos salmantinos, abra un nuevo curso. Unionistas B, el Club Deportivo Guijuelo y la Unión Deportiva Santa Marta se suben al barco de las emociones para vivir una ilusionante campaña, aunque con deseos muy diferentes.

A partir de las 17 horas, Las Pistas serán el escenario que inicie la nueva temporada con el partido entre Unionistas B y el Atlético Tordesillas. Los de Gabri de Aller dominaron en la Regional de Aficionados el curso anterior para lograr el gran botín del ascenso y esa alegría se traslada en ambición para asentar el proyecto blanquinegro en la categoría.

Después de una pretemporada donde los charros se han podido medir contra equipos de la División como el Atlético Tordesillas o Palencia es momento de ponerse hacer los deberes desde el primer día, aunque la tarea no será nada sencilla. Enfrente estará un conjunto vallisoletano que cumple su quinta temporada consecutiva en Tercera RFEF. Uno de los equipos llamados a ocupar los puestos altos de la clasificación, sin embargo, nunca culmina su dominio sobre el terreno de juego y continúan soñando con el ascenso.

Para intentar mantener la división, Unionistas presenta un proyecto con siete jugadores que continúan de la pasada temporada y la incorporación de doce fichas durante el mercado estival, todo, liderados por el cuerpo técnico que logró la hazaña hace escasos meses.

Unas horas después (18:30 horas), pero en esta ocasión, a domicilio, será el turno de la Unión Deportiva Santa que se verá las caras con el Mojados. Los tormesinos también presentan un renovado proyecto comenzando por su técnico, Mario Sánchez. El técnico salmantino arribó en el Alfonso San Casto para seguir con el crecimiento de los jóvenes en la entidad, sumando piezas de experiencia como Martín Galván, Coque o Razvan. El Mojados, que vive su segundo curso en Tercera RFEF, logró llegar con cierta tranquilidad al tramo final después de lograr la permanencia gracias a enlazar varias jornadas positivas, y en su camino está ahora mantener las bases de un equipo que espera seguir sumando años en la quinta categoría del fútbol español.

Por último, el Club Deportivo Guijuelo vuelve al 'barro' siendo uno de los descendidos de la Segunda RFEF. Los chacineros no harán su debut hasta el domingo, cuando reciban al Atlético Mansillés desde las 18 horas. Los de Dani Romo completaron una excelsa hoja de ruta en la pretemporada y el objetivo es claro en el municipal Luis Ramos: regresar a la Segunda Federación.