Triunfo de categoría del Guijuelo, y derrotas del Santa Marta y Unionistas B en la Tercera Federación

El municipal Luis Ramos se vistió de gala para recibir al líder de la competición, el Palencia, en lo que era un partidazo en tierras chacineras entre aspirantes a lograr el ascenso directo a Segunda Federación.

Con un graderío verdiblanco volcado con su equipo, las hostilidades comenzaron con un conjunto local mejor plantado que el Palencia. Hugo era el primero en meter el miedo en el cuerpo a los visitantes con una internada por el flanco diestro de Dani que a punto estuvo de culminar el canterano del Guijuelo, pero, su remate se marchó por alto. Enfrente estaba el líder, invicto como los guijuelenses, y tras un primer acercamiento sin premio, hicieron valer su puesto en la clasificación llegados al minuto 25 de juego.

El Palencia elaboró un contrataque imparable para que Samu estrenase el marcador. Pero, los pupilos de Dani Romo, sancionado este partido, no habían dicho su última palabra en el primer acto. Hugo García colgó un excelso balón al punto de penalti, y Seguro se sacó un zapatazo para devolver las tablas al choque antes del descanso.

Con todo por decidir, saltaron al verde los 22 protagonistas en un encuentro que mantuvo una gran igualdad en los primeros compases de la segunda mitad, y es que sobre el verde estaban dos pesos pesados de la categoría. Hasta que, después de varios avistamientos en ambas áreas, el pistolero del Guijuelo rompió el empate. Álex García cazó un saque de esquina botado a la perfección desde la derecha para poner por delante al Guijuelo a catorce minutos para el final. Pese a los intentos del Palencia, los tres puntos no se escaparon del Luis Ramos (2-1), y el Guijuelo pasó a ocupar la segunda posición, siendo el único equipo invicto de la Liga.

Unionistas B cae en Las Pistas ante el Becerril (1-2)

Unionistas B cayó derrotado en la séptima jornada de Liga a manos del Becerril por 1-2 en Las Pistas. Un partido donde los visitantes abrieron el marcador gracias al tanto del exjugador blanquinegro Pablo López a los 19 minutos, sin embargo, pese a que la respuesta de los charros fue rápida, la alegría les duró más bien poco, en concreto, dos minutos.

Astu igualó las tornas llegados al minuto 25, pero, en la siguiente acción, Amado aprovechó el desconcierto en la zaga local para volver a poner a los palentinos por delante en el luminoso. Una diana a la que el equipo dirigido por De Aller no supo encontrar respuesta en toda la segunda parte para acabar cosechando la segunda derrota consecutiva.

El buen inicio de Unionistas B, como en días anteriores, no encontró el premio del gol sobre el verde de Las Pistas, y antes de cumplir los primeros 20 minutos, Pablo no desaprovechó las dudas en la zaga charra.

La respuesta de los pupilos de De Aller no tardó en llegar, y Astu firmó su segunda diana del curso para devolver el empate. Sin embargo, en la siguiente acción, el Becerril cogió desprevenido a Unionistas para poner el 1-2. El encuentro no ofreció demasiado en el segundo acto, salvo ver cómo Miki dejó a los locales con diez tras ver la segunda amarilla.

El Santa Marta cae con orgullo tras rozar la gesta en Palencia (2-1)

El Santa Marta dio la cara en el feudo del Cristo Atlético y rozó el premio ante uno de los equipos más sólidos del campeonato. El conjunto tormesino, lejos de arrugarse tras el tempranero gol de Citóres, se mantuvo firme, ordenado y con fe en sus posibilidades. A pesar de que el tanto inicial descolocó a los visitantes, el equipo de Mario Sánchez no perdió la compostura y se apoyó en la seguridad de Diego Alonso, que con una parada milagrosa en el 32 mantuvo con vida a los suyos.

La acción polémica llegó poco después, cuando un codazo de Mikel dejó fuera de combate a David, sin que el árbitro mostrara la roja que pedían con insistencia los jugadores tormesinos.

Tras el descanso, el Santa Marta dio un paso al frente. Las entradas de Vilardón y Gabi aportaron frescura y dinamismo a un equipo que empezó a creer. Saldaña, providencial en el 56, mantuvo la esperanza con una estirada espectacular. El esfuerzo tuvo su recompensa cuando Chopi, tras avisar minutos antes, cazó un balón en la frontal para batir a Álex y poner el empate.

El tanto espoleó a los visitantes, que soñaron con dar la sorpresa. Sin embargo, a falta de nueve minutos, el destino fue cruel: Mikel, el mismo protagonista de la acción polémica, marcó el gol del triunfo local. El Santa Marta lo intentó hasta el final, y tampoco pudo aprovechar la superioridad numérica sobre el verde tras la expulsión del jugador local Ivi. Aun así, los charros se marcharon con la cabeza alta tras haber competido de tú a tú ante uno de los pesos pesados de la categoría.