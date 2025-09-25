Seis jugadores del Santa Marta y el Guijuelo convocados para la selección UEFA de Castilla y León El primer entrenamiento está programado para el 1 de octubre, en el debut de Eusebio Sacristán como seleccionador

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol ha dado a conocer la convocatoria para participar en el primer entrenamiento de la selección autonómica que competirá en la Copa de Regiones UEFA, cuya primera ronda se celebrará del 28 al 30 de noviembre.

La citación es para el miércoles 1 de octubre en Arroyo de la Encomienda, en el que será el debut de Eusebio Sacristán como seleccionador de Castilla y León.

Por parte de la Unión Deportiva Santa Marta han sido convocados Alonso García, Sergio Santos, Antonio Collado 'Mini Súper' y Víctor Manuel Cascón, mientras que los representantes del Club Deportivo Guijuelo serán Alberto Martín y Jesús Boigues.