El FS Salamanca celebra un tanto en la pasada jornada de Liga. LAYA

Segunda jornada para el FS Salamanca y el Albense en la Segunda División B

El equipo dirigido por Chema Sánchez visita al Guardo (18:00 horas), y los del Alba cumplen su primera cita como local del curso recibiendo al Noia Portus Apostoli (13:00 horas)

Jaime García

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:11

La Segunda División B cumple este sábado la segunda jornada de Liga para los dos conjuntos salmantinos (FS Salamanca y Albense). En el caso del FS Salamanca, esperan mantener las buenas sensaciones del primer día, ya que vencieron en casa de forma contundente (8-2) al Coruxo.

Ahora, el equipo dirigido por Chema Sánchez hace sus maletas por primera vez en el curso para citarse con el Guardo, desde las 18 horas, en el pabellón municipal de Guardo. Su rival en la primera jornada también se llevó la victoria, por lo que querrá extender el buen momento.

En el lado del Albense, el estreno liguero no fue el esperado, y los de Javi Hernández se vieron superados por el Atlético Benavente en la primera jornada (5-2). Sin embargo, los verdiblancos regresan a casa por primera vez en la temporada, y ello es sinónimo de alegría.

Los de Alba de Tormes, a partir de las 13 horas este domingo, reciben en el pabellón municipal de Alba de Tormes al Noia Portus Apostoli. Su rival de hoy, al igual que los verdiblancos, también cayó en la primera jornada.

