Se viene una jornada para que los equipos salmantinos vuelvan a creer

A nivel global, la jornada de este fin de semana pasado ha sido la mejor para los equipos salmantinos de Segunda B, ya que ha sido la primera en la que los tres ganaron sus partidos. Tres puntos que les sirven a cada uno de ellos para seguir teniendo al alcance los objetivos marcados, especialmente en el caso del Unionistas y el Salamanca UDS, y para no haberse despedido ya definitivamente el Guijuelo. No hay más que ver cómo celebraron los tres las victorias para darse cuenta de que habían marcado esos encuentros en rojo.

En la pelea por no descender a Tercera RFEF, el Salamanca UDS mantiene todas sus opciones. De hecho, junto al Pontevedra y el Coruxo es el que más puntos ha sumado en estas tres jornadas (+5). Los de Lolo Escobar no dependen de sí mismos para salvarse directamente (no jugarán contra el Pontevedra y el Coruxo, los dos primeros) pero sí para hacerse con la tercera plaza, que ahora mismo le evitaría otro descenso porque hay otros subgrupos con peor puntuación. Los de Lolo Escobar cerrarán este domingo la primera vuelta visitando al Sporting B.