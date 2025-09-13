El Santa Marta firma la victoria salmantina en Tercera Federación

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

Dos de dos lleva el Santa Marta en el inicio de la temporada en Tercera Federación. Tras su victoria en el debut, el equipo de Mario Sánchez solventó la visita al Alfonso San Casto del Júpiter Leonés con un sólido 2-0 materializado con el doblete de Santos. Un gol en cada mitad para certificar el dominio de los tormesinos, que se fueron a la cama como líderes en solitario, tras haber sido los únicos capaces en conseguir los 6 puntos entre los que han jugado ya dos compromisos.

A los 9 minutos de juego es verdad que pudo cambiar el panorama del choque, pero Saldaña apareció bajo los palos para evitar el 0-1 con una gran intervención tras el saque de una falta por parte de los visitantes.

Se cumplía el primer cuarto de hora cuando el árbitro decretó una pena máxima tras una falta cometida sobre Santos y el propio capitán fue el encargado de lanzarla y poner el 1-0.

En los últimos minutos de la primera parte pudo cambiar de nuevo el panorama porque el filial leonés falló un penalti, aunque antes del descanso el portero visitante evitó que el Santa Marta ampliara su ventaja con un remate de Coque a pase de Diego Alonso. Con esa victoria por la mínima tocó marcharse a los vestuarios.

Santos completó su actuación estelar marcando el segundo tanto en el minuto 60 y en el 71 se marchó ovacionado por los aficionados, dejando su lugar en el terreno de juego a un Martín Galván que debutaba con los tormesinos.

En lo que quedaba hasta el final del tiempo reglamentario más el añadido el Santa Marta no pasó excesivos apuros pese a los intentos del Júpiter Leonés al menos por recortar su desventaja y los tres puntos se quedaron en el San Casto. El equipo de Mario Sánchez ha empezado a un gran nivel y ya mira a la tercera jornada.

Virgen del Camino 2 - Guijuelo 2

El Guijuelo visitó a Los Dominicos para enfrentarse a La Virgen del Camino y se adelantó rápidamente con dos goles de Róber (min. 7 y 15). Los locales recortaron distancias en el 19' y empataron en el 70', tras una segunda mitad intensa con ocasiones para ambos equipos. A pesar de intentos por sentenciar, Guijuelo no pudo mantener la ventaja y se llevó un empate a domicilio, dejando escapar dos goles de ventaja y un punto con sabor agridulce, quedándose sin poder sumar su segundo triunfo.

Atlético Mansillés 0 - Unionistas B 0

El Atlético Mansillés y Unionistas B firmaron tablas sin goles (0-0) en el campo de La Caldera, en un encuentro muy disputado que dejó claras las fortalezas defensivas de ambos conjuntos, pero también las carencias ofensivas en el arranque de temporada. De esta forma, el filial salmantino sumó su segundo empate.

El primer tiempo fue de máxima igualdad, con pocas ocasiones claras. El Mansillés intentó llevar la iniciativa, apoyado en la movilidad de Ionut, que fue el más activo en ataque, aunque sin precisión en los últimos metros. Unionistas respondió con rápidas transiciones, especialmente por banda, pero sus intentos se toparon con la seguridad de Domínguez. El tramo final del encuentro fue el más intenso. Ambos equipos se lanzaron a por la victoria con más corazón que cabeza, aunque las defensas volvieron a imponerse.