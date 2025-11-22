Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del partido que la Unión Deportiva Santa Marta ha disputado en la tarde de este sábado, 22 de noviembre, ante el Mirandés B. OBES

El Santa Marta cosecha su primer derrota en el Alfonso San Casto de la temporada (0-2)

El equipo dirigido por Mario Sánchez no encontró respuesta a las dos dianas antes del descanso del Mirandés B

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:32

El Santa Marta dio un paso atrás en el Alfonso San Casto después de verse superado por el Mirandés B, tras encajar dos dianas antes del descanso a cargo de Unax.

Los de Mario Sánchez cosecharon su primera derrota del curso como locales en un día donde los tormesinos no se terminaron de encontrar sobre el verde en ningún momento de la contienda. Desde los primeros compases, los visitantes tomaron la iniciativa y, pese a los cambios, el Santa Marta no logró cambiar la deriva del partido.

La derrota deja al Santa Marta a la espera de conocer el resultado del partido entre la Arandina y el Mansillés, para saber si cerrará la decimosegunda jornada de Liga manteniendo su puesto en la fase de ascenso.

En el próximo capítulo de Liga, ya después del parón, los tormesinos se medirán con el Atlético Bembibre, en una cita que tendrá lugar el próximo domingo, 7 de diciembre.

