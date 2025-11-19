Unionistas gana por la derecha Las cuatro victorias tienen en común gestarse con centros de gol desde ese costado. La mitad de los goles blanquinegros esta Liga han llegado en acciones por ese lado del campo y con remates con ese pie

Centro al área de Álvaro Gómez, que es el máximo asistente de esta temporada, con su pie derecho en el choque frente el Pontevedra.

Las cuatro victorias de Unionistas de Mario Simón en esta Liga tienen un nexo común, pese a que ninguna ha sido de la misma manera ni por el mismo resultado. Sin embargo, todas ellas —Real Avilés, Mérida, Tenerife y Talavera, en ese orden— comenzaron con un gol originado desde el costado derecho.

Un saque de banda de Olmedo dinamitó la espléndida remontada frente al conjunto del Román Suárez Puerta cuando la situación se antojaba agónica, con el 0-2 en el marcador y una hora de partido ya disputada. Jota López brujuleó desde ahí hasta la frontal del área chica, donde encontró a De la Nava para lanzar al equipo camino de su primer triunfo.

El segundo nació diez metros más atrás, con un pase atrás del jugador extremeño Solar, que se fue enredando de manera endiablada hasta que Abde, demostrando ser el más listo de la clase, remachó el balón al fondo de la red del Mérida.

Contra el CD Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, fue Álvaro Gómez quien prendió la mecha de uno de los grandes triunfos de la historia del club blanquinegro —por la magnitud del recinto y del rival— con una acción por banda derecha que, curiosamente, mandó a la cabeza de Pere Marco con el otro pie, el izquierdo.

El último triunfo, en Talavera, nació de ese centro de Olmedo que Gastón convirtió en el 0-1 definitivo esperando el fallo del defensa. «Cuando vi que la jugada giraba a esa banda, solo pensé en posicionarme para el remate», incidió en la edición impresa de ayer el mismo panzer uruguayo.

Más allá de estos goles clave, lo cierto es que, del total de diez tantos anotados hasta la fecha por Unionistas, la mitad de ellos llegaron en acciones desde ese costado del campo; y cuando no, el remate del gol también fue con ese pie: el citado de De la Nava al Avilés, así como los de De Bustos y Olmedo en ese encuentro; el de Abde frente al Arenas y el de Jota frente al Pontevedra.

Curiosamente, estos dos últimos tantos nacieron desde el costado izquierdo y solo valieron para sumar un punto de los 15 que hoy tiene Unionistas. Doce, por contra, se fraguaron en el costado derecho, y los dos restantes en la fuerza de la portería a cero.

La pizarra ni da ni quita puntos: ni un gol de córner o de falta

La pizarra, que tantos goles ha aportado y tantos puntos ha dado en las últimas temporadas a la causa blanquinegra —sin ir más lejos, un 40% de los tantos en Liga en el curso 23/24, con Ponz en el banquillo, se lograron a través de esta vía—, este curso no está dando, aunque hay que añadir que tampoco está quitando.

De los diez goles anotados esta Liga por el conjunto de Mario Simón, el penalti con el que Víctor Olmedo consumó la gran remontada frente al Real Avilés aparece como la excepción que confirma la regla de la temporada a balón parado. Los blanquinegros, hasta la fecha, con casi un tercio de la Liga cumplido, no han sacado partido a los córners ni a las faltas próximas al área a la hora de encontrar el gol.

Del mismo modo, los blanquinegros tampoco han recibido un solo tanto de pizarra, ni de córner ni de falta directa, ni en remates nacidos de golpes francos. Los dos únicos tantos recibidos a balón parado por Unionistas este curso corresponden a los penaltis cometidos en los encuentros frente al Arenas de Getxo y el Celta Fortuna, que Collado y Hugo González acertaron a introducir en la meta de Unai Marino; de hecho, ese tanto desde los once metros celeste es el último encajado por el meta vasco hasta la fecha.