A por el tres de tres

Iván Ramajo Sábado, 11 de octubre 2025, 06:30

El Salamanca UDS, impulsado por el doble triunfo conseguido ante la UD Ourense y el Sámano, que consolidaron el mejor arranque de su historia en Segunda Federación, quiere más. No hay dos sin tres, es la consigna en el vestuario blanquinegro, comandado por Jorge García.

Aislado del ruido provocado por la vuelta cortocircuitada al Helmántico, el vestuario se centra en seguir sumando triunfos en Las Pistas. Y también en mantener la portería a cero. Así lo expresó el propio entrenador salmantino, que no decidirá hasta última hora quién gana esta semana el debate sobre la portería. Los dos choques sin encajar le dan una pequeña ventaja al capitán Jon Villanueva, pero el gran nivel mostrado también por Leo Mendes durante la semana de entrenamiento —algo que el técnico reconoció y valoró en conferencia de prensa— mantiene el pulso en todo lo alto.

El otro nombre propio para este choque frente a la SD Sarriana es el de Dani Hernández; el veterano jugador zamorano tan solo ha podido disputar un encuentro de Liga debido a sus molestias y tiene entre ceja y ceja volver a la convocatoria hoy mismo.

El tercero que pasa por las instalaciones anexas al estadio Helmántico tras el Astorga y la UD Ourense. Sin embargo, las prestaciones del conjunto lucense están siendo muy diferentes a las del resto de equipos aterrizados en la cuarta categoría del fútbol español. El 4-2 cosechado frente al Numancia la jornada pasada es un aviso, pero no solo eso. En estos cinco primeros encuentros de Liga suma otros dos triunfos gracias a una idea vistosa y protagonista, que puede tener en los centros laterales al segundo palo su gran hándicap, algo que no ha pasado desapercibido durante la semana y que intentará aprovechar hoy para que no haya dos sin tres.

La taquilla abre a las 16:00 horas

Los aficionados que quieran ver el encuentro en directo en Las Pistas podrán conseguir sus localidades hoy a las 16:00 en la taquilla de las instalaciones del Helmántico. Los precios fijados para el tercer compromiso local del curso por la dirección general que encabeza Rafael Dueñas son los siguientes: 18 euros para seguidores mayores de edad (se reptie precio para entradas sueltas del último encuentro en Las Pistas); 14, para jóvenes entre 13 y 17 años; 10, para menores entre 7 y 12 años y 5 euros para los menores de 6.