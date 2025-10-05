UD Sámano - Salamanca UDS: oportunidad para mirar hacia arriba

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Salamanca UDS visita este domingo Vallegón para enfrentarse a la UD Sámano en la quinta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación. Los charros llegan quintos con 7 puntos, instalados en la zona de playoff, mientras que el equipo cántabro es colista con solo un punto y la defensa más goleada del grupo, con 9 tantos en contra.

Las bajas condicionan al Salamanca UDS, que no contará con Casado, sancionado, ni con Dani Hernández y José Lara, que siguen recuperándose de sus lesiones. Davo continúa fuera por motivos personales, aunque la amplitud y polivalencia de la plantilla hace que los problemas sean menores.

Además, en portería existe la duda de si jugará Villanueva, que mantuvo la portería a cero en el último partido, o si podrá reaparecer Leo Mendes, todavía tocado. En ataque, puede haber cambios, ya que Jorge García se debate entre mantener el esquema con dos delanteros '9' o introducir alguna modificación.

Aunque el choque parece favorable para los salmantinos, la Segunda Federación exige máxima concentración. Para el Salamanca UDS, este partido es una prueba decisiva que marcará el rumbo inmediato de la temporada. Una victoria asentaría al equipo en la parte alta, mientras que un tropiezo abriría interrogantes sobre la capacidad de mantener la racha. El conjunto salmantino debe salir a Vallegón con la máxima atención para evitar sorpresas y sumar los tres puntos que le permitan seguir firme en la lucha por el ascenso. Con todos estos ingredientes, la cita de este domingo se presenta como un punto de inflexión para ambos equipos, en un duelo en el que los pequeños detalles pueden decidir el desenlace final. El Salamanca UDS llega con la responsabilidad de confirmar sus aspiraciones y el Sámano con la urgencia de sumar.