Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrenamiento del Salamanca UDS este jueves en Las Pistas. LAYA

El Salamanca UDS-Astorga ya aparece con Las Pistas como escenario en la web de la RFEF

El equipo de Jorge García debutará como local el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:07

Novedades respecto al escenario en el que se dispute el estreno como local en la temporada 2025/26 del Salamanca UDS, previsto para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre con el Atlético Astorga como rival.

Con un Helmántico que todavía tiene decretado el cese de actividad por parte del Ayuntamiento de Villares de la Reina, el club se ha mostrado convencido en distintas explicaciones de que el estadio estaría listo para ese primer partido en casa.

Lo cierto es que en las últimas semanas se están llevando a cabo distintas actuaciones en el Helmántico, con los temas referentes a la seguridad como los principales para cumplir los requisitos (a mayores se está cuidando el césped con la instalación de un nuevo sistema de drenaje), pero parece que el Salamanca UDS se ha querido cubrir las espaldas en caso de no contar a tiempo con los permisos correspondientes.

En la web de la Real Federación Española de Fútbol ha estado apareciendo todos estos días el Helmántico como sede para ese Salamanca UDS-Astorga de la segunda jornada en el Grupo 1 de Segunda Federación, pero eso ha cambiado este sábado y en los horarios oficiales sale ya Las Pistas (concretamente Anexos Estadio Helmántico-Pistas Municipales) como el escenario del partido, aunque todavía sin la hora de inicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escándalo en plena Plaza Mayor: detenido a plena luz del día tras agredir a un camarero en un bar ante decenas de testigos
  2. 2 Fallece en el Hospital la septuagenaria atropellada en Guijuelo el pasado día 12
  3. 3 Ya está listo el aparcamiento que intentará acabar con las «calles garaje»
  4. 4 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  5. 5 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  6. 6 La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión
  7. 7 «Cuando llega agosto siempre dejamos el tractor preparado por si hay un fuego»
  8. 8 Buscyl, un reclamo en Salamanca
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 29 de agosto de 2025
  10. 10 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS-Astorga ya aparece con Las Pistas como escenario en la web de la RFEF

El Salamanca UDS-Astorga ya aparece con Las Pistas como escenario en la web de la RFEF