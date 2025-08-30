El Salamanca UDS-Astorga ya aparece con Las Pistas como escenario en la web de la RFEF El equipo de Jorge García debutará como local el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Novedades respecto al escenario en el que se dispute el estreno como local en la temporada 2025/26 del Salamanca UDS, previsto para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre con el Atlético Astorga como rival.

Con un Helmántico que todavía tiene decretado el cese de actividad por parte del Ayuntamiento de Villares de la Reina, el club se ha mostrado convencido en distintas explicaciones de que el estadio estaría listo para ese primer partido en casa.

Lo cierto es que en las últimas semanas se están llevando a cabo distintas actuaciones en el Helmántico, con los temas referentes a la seguridad como los principales para cumplir los requisitos (a mayores se está cuidando el césped con la instalación de un nuevo sistema de drenaje), pero parece que el Salamanca UDS se ha querido cubrir las espaldas en caso de no contar a tiempo con los permisos correspondientes.

En la web de la Real Federación Española de Fútbol ha estado apareciendo todos estos días el Helmántico como sede para ese Salamanca UDS-Astorga de la segunda jornada en el Grupo 1 de Segunda Federación, pero eso ha cambiado este sábado y en los horarios oficiales sale ya Las Pistas (concretamente Anexos Estadio Helmántico-Pistas Municipales) como el escenario del partido, aunque todavía sin la hora de inicio.