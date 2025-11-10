Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Salamanca UDS es tajante sobre los últimos rumores: «El club no está en venta»

La entidad salmantina ha negado, a través de un comunicado, «las informaciones y rumores difundidos en las últimas horas» que apuntan a un cambio de propietario

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:46

En las últimas horas, alrededor del Salamanca UDS han sobrevolado ciertos comentarios que apuntaron a un cambio en la dirección del club, con la llegada de un nuevo grupo inversor. Una situación que dejaba entrever el adiós de Manuel Lovato, presidente de la entidad salmantina. Sin embargo, poco ha tardado en desmentir el propio club los rumores que han tenido tanto eco en los últimos días en la capital del Tormes.

De forma tajante, el Salamanca UDS asegura lo siguiente: «El club no está en venta. Ni el presidente Manuel Lovato, ni ninguna persona vinculada al Salamanca UDS, se ha reunido o ha mantenido contacto alguno con grupos inversores, capital extranjero o entidades interesadas en adquirir el club», para ampliar con: «No existe, ni ha existido, negociación, propuesta o intención de venta».

Asimismo, señala que «todo lo publicado en ese sentido responde únicamente a rumores sin fundamento, difundidos por perfiles ajenos a cualquier labor periodística rigurosa, que buscan generar ruido, confusión y notoriedad a costa de la institución y de su afición».

Por último, envió un mensaje a todo lo que rodea al club: «La reproducción de rumores sin sustento genera incertidumbre, desestabiliza y perjudica a toda la familia blanquinegra. Confiamos en que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse, y que prime el rigor informativo al que la ciudad y su afición merecen». Para terminar: «El Salamanca UDS continúa trabajando con normalidad en su proyecto deportivo y social, con la mirada puesta en el presente y en el futuro de la entidad».

