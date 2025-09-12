Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios aficionados en la tienda del Salamanca UDS para retirar el carné.

El Salamanca UDS supera los 1.500 abonados

El conjunto presidido por Antonio Lovato ha publicado el dato en redes sociales

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:22

A escasas horas del envite que medirá al Salamanca UDS frente al Atlético Astorga en el derbi regional en Las Pistas, el conjunto presidido por Manuel Lovato ha publicado en su cuenta de X que ha alcanzado los 1.586 abonados hasta el momento.

El cuadro salmantino debutó el pasado sábado en la nueva temporada cosechando un meritorio empate en As Eiroas, feudo del Bergantiños. A pesar de los altibajos en esta pretemporada en cuanto a la situación de El Helmántico y la confección de la plantilla, los pupilos de Jorge García contarán, previsiblemente, con un buen respaldo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  4. 4 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  5. 5 «Nunca los he contado, pero más de cien hacemos seguro»
  6. 6 El público charro «flipa» con Siloé y Ultraligera
  7. 7 «El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»
  8. 8 Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés
  9. 9 4.260 euros por las heridas sufridas en un parque infantil
  10. 10 Pintadas contra Israel en la carretera por donde pasará el pelotón de la Vuelta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Salamanca UDS supera los 1.500 abonados

El Salamanca UDS supera los 1.500 abonados