El Salamanca UDS supera los 1.500 abonados
El conjunto presidido por Antonio Lovato ha publicado el dato en redes sociales
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:22
A escasas horas del envite que medirá al Salamanca UDS frente al Atlético Astorga en el derbi regional en Las Pistas, el conjunto presidido por Manuel Lovato ha publicado en su cuenta de X que ha alcanzado los 1.586 abonados hasta el momento.
🤍 𝑸𝒖𝒆 𝒏𝒐 𝒎𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒎𝒂𝒎𝒐𝒔 🖤— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) September 12, 2025
📢 ¡𝟏.𝟓𝟖𝟔 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒏𝒆𝒈𝒓𝒐𝒔 ya laten juntos tras una semana de campaña!
🙏🏼 Gracias, afición. El futuro de la Unión lo estamos construyendo juntos.#LaUniónDelFuturo 🏳️🏴 pic.twitter.com/apw7ASElVF
El cuadro salmantino debutó el pasado sábado en la nueva temporada cosechando un meritorio empate en As Eiroas, feudo del Bergantiños. A pesar de los altibajos en esta pretemporada en cuanto a la situación de El Helmántico y la confección de la plantilla, los pupilos de Jorge García contarán, previsiblemente, con un buen respaldo.
