El Salamanca UDS pesca al hijo del mítico Braulio Nóbrega para apuntalar el ataque de Jorge García Abraham José Nóbrega aterriza en la disciplina albinegra procedente del Atlético de Madrid C, de la Tercera Federación

Jaime García Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 13:36

El Salamanca UDS oficializó su decimotercer fichaje del mercado estival, y Jorge García tiene una nueva pieza para su frente de ataque. Abraham José Nóbrega aterriza en la disciplina albinegra procedente del Atlético de Madrid C, de la Tercera RFEF, donde este curso firmó 7 dianas. Nóbrega puede desempeñar tanto la demarcación de mediapunta como la de delantero, destacando por su versatilidad en la línea ofensiva.

El joven cuenta con bagaje en los dos grandes equipos de la capital española, ya que formó parte de la cantera del Real Madrid en los conjuntos blancos Sub19 B, de Liga Nacional, y Sub19 en División de Honor (cursos 2021/22 y 2022/23). Al término de ambos campañas había sido de la partida en 20 ocasiones, dejando un saldo de 4 goles. Tras su periplo en La Fábrica hizo las maletas para vestir la elástica del Marino de Luanco en Segunda RFEF.

En el conjunto de Luanco vivió la temporada 2023/24 disputando 31 partidos de Liga y viendo puerta en una ocasión y sumando dos asistencias. Ya la temporada pasada, volvió a Madrid, pero lo hizo para unirse al Atlético de Madrid C. Nóbrega hizo 7 goles con el conjunto rojiblanco en Tercera Federación.

Cabe mencionar que su padre, Braulio Nóbrega, que fue máximo goleador de la UD Salamanca en Segunda División, defendió la camiseta charra con gran éxito en la temporada 2006/07, "pero Nóbrega aterriza en Salamanca con el firme propósito de escribir su propia historia", remarcó el club.

El madrileño sub23 es un futbolista zurdo y técnico, con gran capacidad para asociarse, visión de juego y un potente disparo que lo convierte en una amenaza constante en los últimos metros. Es un jugador con talento natural, pero también con un amplio margen de crecimiento, hambre de aprendizaje y determinación para construir su propio camino en el fútbol profesional.

"Más allá de sus condiciones futbolísticas, llega al estadio Helmántico con la ambición de dejar huella por lo que él es y por lo que puede aportar al equipo, en una etapa clave de su carrera", explicó el Salamanca UDS para ampliar con: "Su fichaje refuerza el proyecto de presente y futuro que impulsa el club, apostando por perfiles jóvenes, comprometidos y con capacidad para marcar diferencias en el terreno de juego".