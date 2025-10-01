El Salamanca UDS, mejor que nunca en Segunda Federación El equipo de Jorge García está protagonizando su mejor arranque en la categoría

En su tercera temporada en la Segunda Federación, el Salamanca UDS presenta su mejor saldo de resultados en la categoría cumplidas cuatro jornadas. Ello, ubica a los salmantinos en los puestos de playoff a Primera Federación por primera vez antes de cumplir el quinto capítulo en la competición doméstica.

Hace justo un año, la deriva del Salamanca UDS era más peliaguda ya que el cuadro salmantino contaba con cinco puntos en la taquilla y estaba relegado a la decimotercera plaza. Mientras que, en su primer curso en la categoría, campaña 2021/22, en este momento de la temporada estaban encuadrado en la séptima posición.

Los triunfos ante el Atlético Astorga y UD Ourense, el empate contra el Bergantiños y la derrota frente al Deportivo Fabril se traducen en siete puntos para los de Jorge García, lo que les ubica cerrando los puestos de fase de ascenso a Primera RFEF, aventajando a sus dos perseguidores por el golaveraje. Una situación insólita si miramos las dos aventuras anteriores de los albinegros en la cuarta categoría del fútbol español. La pasada temporada, con Jehu Chiapas en el banquillo, se lograron cinco puntos de doce posibles, y con dicho puntaje, los salmantino afrontaron la quinta jornada del campeonato en puestos de descenso como decimotercer clasificado en el Grupo I.

Buena parte de la culpa residió en los compromisos en casa, donde el Salamanca UDS, a diferencia de esta temporada que ha vencido sus dos partidos como local, fue derrotado por el Rayo Cantabria (0-3) y no pasó del 0-0 con el Real Avilés.

Por su parte, en la temporada 2021/22, cuando el Salamanca UDS se estrenó en la categoría, se vivió un comienzo bastante similar con el de este curso. En aquel momento, los salmantinos firmaron la misma hoja de ruta con dos victorias, un empate y una derrota, sin embargo, contaban con un saldo goleador inferior, lo que les negó la posibilidad de acceder al playoff antes de disputar la quinta jornada. Los de Jorge García buscan ahora afianzarse en la zona noble con dos duelos ante recién ascendidos antes de medirse con el Numancia en Los Pajaritos.

El Salamanca UDS, uno de los infranqueables en casa

Entre los cincos grupos que conforman la Segunda Federación, doce conjuntos mantienen su portería a cero en casa, entre los cuales se encuentra el Salamanca UDS. Bien es cierto que, de dichos doce equipos, tres de ellos han cumplido tan solo un partido como local.

Por lo que, nueve equipos siguen con el casillero de goles en contra vacío después de dos encuentros en casa. Cabe recordar que, en la pasada campaña, el Salamanca UDS recibió tres goles en el estreno liguero en casa. El Grupo I y el Grupo III cuentan con el mayor número de conjuntos infranqueables en casa. Segoviana y Sarriana se unen al Salamanca UDS. Y, Barça Atlétic, Poblense y Terrassa conforman el cupo en el tercer grupo de la categoría.