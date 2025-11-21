El Salamanca UDS ya tiene fecha y hora para visitar al Rayo Cantabria El choque, que tendrá lugar en La Planchada, corresponde a la decimocuarta jornada en el Grupo I de la Segunda Federación

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer la fecha y el horario de los encuentros correspondiente al decimocuarto capítulo en el Grupo I de la Segunda Federación. Una cita que mide al Salamanca UDS, como visitante, con el Rayo Cantabria.

El encuentro ha quedado fijado por la RFEF para disputarse desde las 12 horas, el próximo domingo, 7 de diciembre. El espléndido tapete de La Planchada será escenario de la acción entre el conjunto santanderino y el cuadro charro. Será el primero de los tres partidos que afronte el Salamanca UDS en el mes de diciembre. Tras visitar al Rayo Cantabria, recibirá al Oviedo Vetusta para cerrar el año lejos de casa contra el Lealtad de Villaviciosa.

Entre tanto, en el recuerdo de la afición del Salamanca UDS está el enfrentamiento de la pasada campaña, donde los salmantinos lograron asaltar (1-2) el feudo del filial del Racing de Santander por 1-2. Un encuentro que en 17 minutos ya ofrecía una ventaja de dos tantos para los del Tormes gracias a las dianas de Óscar Lorenzo y Juancho.

Dani González recortó distancias para el Rayo Cantabria, pero el triunfo acabó siendo para los visitantes. Además, ello se tradujo en que el Salamanca UDS cerró la jornada en los puestos de playoff de ascenso.