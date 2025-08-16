El Salamanca UDS cierra la Copa Federación con un triunfo 'in extremis' (2-1) Los de Jorge García remontaron el encuentro tras un temprano gol de Coque para el Santa Marta gracias a los goles de Cristero y Dani Hernández de penalti

En un partido donde todo el pescado estaba vendido, ambos equipos ya eliminados de la Copa RFEF, tanto Salamanca UDS y Unión Deportiva Santa Marta salieron con la intención de cerrar su participación de la mejor manera posible, sumando los tres primeros puntos de la temporada en competición oficial. De esta manera el conjunto salmantino 'in extremis' y de manera algo inmerecida, ya que el equipo tormesino gozó de las ocasiones más claras, se hizo con la primera victoria oficial de la campaña.

Con el pitido inicial, el Santa Marta, muy intenso desde el inicio, no dudo en silenciar a la grada salmantina con un primer aviso de la bota de Gabi para luego acabar de contestar con un tempranero gol por parte de Coque. Sin embargo, los fallos tontos seguían presentes y el Santa Marta no dejaba de aprovecharlos. No fue hasta el minuto 13 cuando Cristero, tirando de veteranía y carácter, acabó con las dudas tras un buen lanzamiento de falta del que Saldaña poco pudo hacer.

Un Salamanca UDS con muchas impresiones con el balón y un Santa Marta muy cerrado y buscando aprovechar los despistes que dejaba la zona de reacción del equipo charro. Y a pesar de las internadas de Tomi por el lado izquierdo, el cabezazo de Marotías, la doble ocasión dentro del área de Cristeto y el golpeo a las nubes de Parra, el marcador no se movió. Finalmente el primer tiempo acabó tal y como se inició, además de con tablas, con un buen susto de Cascón en la portería de Jon, tras zafarse de la zaga y plantarse delante del guardameta blanquinegro.

Con la vuelta terreno de juego, el Salamanca UDS comenzó con otra cara totalmente distinta tras una clara ocasión en la que el balón se paseo por la línea de meta sin encontrar rematador alguno. Los despistes seguían atormentando la salida de balón del conjunto dirigido por Jorge García, pero Cristero, de nuevo, no tardó en responder con una fuerte derechazo que fue atajado de manera brillante por el portero tormesino.

Sabedor de ello, Jorge García, no dio pie a más sustos y metió toda la carne en el asador con la entrada de Casado, Lara, Aimar y Dani Hernández en el terreno de juego. Con el 11 titular ya en el terreno de juego, el Salamanca dió una velocidad más al encuentro y empezó a gozar de las oportunidades que antes propias del conjunto rojillo. Primero con una vaselina de Dani Hernández y después con un fuerte golpeo a la cepa del poste de Cristeto, que ambos fueron desbaratados nuevamente por Saldaña.

Y con la llegada del segundo parón de hidratación, cortó en seco los mejores minutos del equipo local. Ya no con el mismo peligro que apenas unos minutos antes. Con un Salamanca UDS muy volcado en ataque. No obstante, no fue hasta el minuto 44 de la segunda mitad cuando el Salamanca UDS cerró la remontada bajo la pena máxima tras un lanzamiento de Dani Hernández. Finalmente, el Salamanca UDS tuvo que sufrir para llevarse los tres puntos ya que los de Mario Sánchez gozaron de diferentes ocasiones peligrosas en los compases finales del encuentro.