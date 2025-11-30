Salamanca UDS - Burgos Promesas: tres puntos para el 'break'

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

El Salamanca UDS no enlaza dos jornadas seguidas ganando desde hace demasiado tiempo, concretamente desde los triunfos en Sámano y ante la SD Sarriana en Las Pistas. A partir de ahí llegó un mes y medio de turbulencias que finalizó en Miramar con la victoria por 1-2 frente al Marino de Luanco.

A partir de ese momento, el Salamanca UDS tiene marcado en rojo el encuentro de hoy en el estadio Helmántico, tanto por la posibilidad de sumar un segundo duelo consecutivo ganado que le permita engancharse sin medias tintas a la pelea por el playoff de ascenso a Primera Federación, como por la condición del rival: un filial al que cuesta una barbaridad ganar —ha empatado 7 de sus 12 duelos—, pero que se encuentra sumido en los puestos de descenso.

Para este choque, Jorge García cuenta por primera vez en toda la temporada con toda la plantilla (23 jugadores) a su disposición, después de que Davo haya podido completar su primera semana con normalidad. De este modo, el único problema del técnico salmantino es de pizarra y de planificación del encuentro. Queda por ver cuál será la decisión que tome el preparador y su ‘staff’: si dar continuidad a la idea y al esquema de juego plasmados la jornada anterior en Asturias, o retomar la base de lo hecho en las jornadas previas, en las que Carlos Cristeto y Mancebo —ausentes en el once en Miramar— eran la piedra filosofal blanquinegra.

Buena parte de la decisión final la determinará el estado del césped del Helmántico, sobrecargado de duelos esta semana no solo por la disputa del encuentro de Liga Nacional entre el Juvenil A blanquinegro y el Parquesol —0-2 para el conjunto vallisoletano—, sino también por la celebración de la UDS International Cup, el torneo juvenil desarrollado a lo largo de esta semana en el feudo de la carretera de Zamora.

Más allá de estos detalles, cabe señalar que los antecedentes ante el Burgos Promesas no pueden ser mejores. Los blanquinegros y el filial de Segunda División se vieron las caras por partida doble en la Liga 23/24, en Tercera Federación. Tanto en el choque del Helmántico como en Castañares, el triunfo cayó del lado salmantino: 2-0 aquí y 1-2 allí.

Numancia y Ourense ganan

En el día de ayer solo se disputaron 3 de los 9 encuentros previstos para esta 13ª jornada de Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación. Cabe destacar que los dos rivales más próximos en la tabla al Salamanca UDS ganaron. El Numancia se situó segundo provisionalmente tras vencer 3-1 a la UP Langreo, mientras que la UD Ourense se queda a las puertas del playoff y supera a los blanquinegros —que caen a la octava posición de manera momentánea— tras ganar 0-1 al Lealtad en Villaviciosa. Por último, el Sámano y el Rayo Cantabria empataron 1-1 en el derbi cántabro.