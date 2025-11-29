«Queremos irnos al parón con buenas sensaciones y, sé que es difícil, pero se pueden sacar adelante los 4 partidos»

Jaime García Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Muchos piensan que la belleza del fútbol reside en los goles o en las grandes intervenciones de los guardametas, pero entre medias hay un grupo de jugadores que son los encargados de mover al equipo: los centrocampistas. Un perfil «poco vistoso porque realizan el trabajo que nadie quiere hacer», y ahí surgen la figura de Álex Alba, mediocentro del Salamanca UDS. El donostiarra volvió a completar los 90 minutos de un partido ante el Marino de Luanco, después de dos citas anteriores fuera del radar, y sigue haciendo méritos para consolidarse como el puntal silencioso en la medular salmantina. El joven de 21 años se expresa igual dentro que fuera del terreno de juego, con la templanza necesaria para llevar las riendas de un centro del campo complicado como es el del Salamanca UDS.

Tras partir desde el banquillo ante el Valladolid B, y no ser de la partida ante el Real Ávila, en Luanco regresó al once inicial.

—A todos los jugadores les gusta jugar todo, pero bueno entreno todas las semanas a tope y luego ya lo que haga el míster, ya no es responsabilidad mía. A nivel individual, físicamente estoy muy bien, a nivel de grupo también bien integrado y la verdad que estoy muy contento.

En su puesto existe la mejor competencia en el equipo. Cristeto y Lara. Casi nada.

—Pues sí. Son jugadores veteranos que ya tienen más carrera y son gente muy, muy buena. Entonces, intento aprender de ellos y sacar lo bueno que tienen para revertir esos déficits que tengo, y mejorarlos.

Hablemos de su demarcación. Es de esos jugadores que pasan desapercibidos, pero una vez les sigues durante los 90 minutos, tu percepción cambia.

—Llevo muchos años jugando, entonces es algo que acepté desde el primer día. Al final la gente vistosa son los puntas, los extremos, que hacen cosas que, bueno, que llaman más la atención a los aficionados. Pero, todo el trabajo que hay detrás de presionar, de bascular, de hablar, de ordenar y todo, pues bueno, es cierto que es un poco más invisible, aunque si no se hace realmente sí se echa en falta sobre el campo.

En esa línea, en su posición muchas veces, tanto Lara, Cristeto o usted, pasan del cielo al infierno en cuestión de segundos.

—Sí, bueno, al final, aunque esta sea mi percepción, mucha gente no entiende de fútbol, lo que les parece que es bonito es la gente de arriba, los centros, los regates, pero, lo que te digo, es muy importante el trabajo que hace toda la gente de atrás: porteros, la línea defensiva, los medios. Creo que es importante para que luego les pueda llegar el balón a los de arriba, pero entiendo perfectamente que el fútbol sea así.

Bien es cierto que, en el empate a cero contra el Valladolid B, y en la derrota contra el Ávila, la afición se acordó de Álex Alba, cuando éste estaba en el banquillo.

—Sinceramente, si fue así muy agradecido, pero soy una persona que no leo nada de opiniones externas. Escucho a la gente que realmente me puede enseñar, la gente que me importa y me corrige para mejorar, y yo solo escucho eso.

Hablemos de lo que ya ha pasado. A Luanco saltaron habiendo cosechado cuatro puntos de quince posibles. Era un escenario peliagudo. ¿Qué aire se respiró?

—Nosotros sabemos que todos los partidos son difíciles, es muy complicada la categoría, hay gente muy buena, hay equipos también en campos difíciles y se ve que no es fácil. Estamos los siete de arriba prácticamente en 3 puntos, por lo que nosotros con paciencia, con calma, trabajando semana a semana. Y, aunque sea fuerte decirlo, sabemos que vamos a perder incluso más partidos. Hay que seguir mejorando y, ahora a ver si encadenamos hasta Navidad un par de un par de partidos seguidos ganados para irnos bien, con buenas sensaciones, y que nos vengan ya mejores dadas.

Antes de ese parón navideño, se miden a tres filiales (Burgos B, Rayo Cantabria y Oviedo Vetusta) y al Villaviciosa. Tres de ellos en puestos de descenso.

—Parece asequible, pero todos los equipos te plantan cara. Hemos visto que no hemos ganado a ningún equipo sobrado, hay que tomarlo con la misma importancia porque todos los equipos buscan los tres puntos. Realmente, ganar al último o perder contra el primero es lo mismo. Y lo cierto es que la gente se cree que es fácil jugar contra los de abajo, pero al final, si te das cuenta, los puntos que más pierden los de arriba son contra los de abajo.

Llega al Helmántico uno de esos conjuntos de la parte baja. Un Burgos B en descenso.

—Los filiales tienen gente muy trabajadora, rápidos, y físicamente andan bien. Con mucho trabajo se le puede hacer daño, y con paciencia. Es cierto que el Helmántico nos beneficia para moverles de lado a lado y creo que, siendo agresivos, haciendo un partido difícil para ellos, que no tengan el balón, se le hace daño.

Las dos últimas. El cambio de Las Pistas al Helmántico para alguien que debe dirigir al equipo.

—Se agradece. Bueno, si tienes el balón se agradece, si no tienes el balón te toca correr el doble. Pero, adaptándose, con paciencia, ubicándote bien y al final es otro campo más.

Por último, ¿qué puntaje firma Álex Alba antes del parón?

—Queremos irnos al parón con buenas sensaciones y, si entrenamos bien, sé que es difícil, pero se puede competir contra los cuatro y sacar adelante los cuatro partidos.