Los planes de Jorge García en el Salamanca UDS Tras cinco partidos de pretemporada, el técnico tiene ya algunos 'fijos'. Cristeto, Casado, Tomi, Souley y Parra, los que han jugado más minutos

Jorge García, junto a Álvaro Boyero, dando instrucciones a sus jugadores durante el partido contra el Santa Marta.

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 10:15 Comenta Compartir

El Salamanca UDS ha disputado hasta ahora cinco partidos de pretemporada (victoria contra el Santa Marta, empates frente al Guijuelo y el Palencia, y derrotas ante Unionistas y Coria) a falta de otros dos choques de preparación (Arandina y RSD Alcalá), Jorge García ya ha ido dejando algunas pistas de cuáles son sus ideas para esta temporada, que comenzará de manera oficial el domingo 7 de septiembre.

Hasta el momento, el técnico salmantino ha empleado un total de 25 futbolistas, incluidos los del filial que están realizando la pretemporada con el primer equipo.

Cristeto, con 347 minutos sobre el campo, ha sido el más empleado hasta el momento, seguido por Iván Casado con 331, Tomi con 329, Souley con 323 y Parra con 310. Cuatro jugadores del año pasado más un Tomi que ha llegado con fuerza desde el filial. Al igual que un Marotías que se incorporó más tarde pero ha sido empleado tanto de central como de lateral izquierdo. Dani Hernández, Servetti y José Lara son los otros fichajes que han tenido una mayor presencia hasta ahora.

En la 'lucha' en la portería entre Jon Villanueva y Leo Mendes manda de momento el vasco con 257 minutos por los 193 del hispano-guineano.

De esta forma, el once ideal de lo que va de verano, al menos en cuanto al número de minutos, sería el formado por Villanueva, Parra, Casado, Marotías, Souley, Lara, Cristeto, Mancebo (con 3 minutos más que Aimar), Dani Hernández, Tomi y Servetti. Parra, Mancebo y Servetti han sido titulares en cuatro de los cinco duelos.

Murua y Hugo Marcos han tenido una menor participación afectados por sus problemas físicos, al igual que un Davo que hasta el momento ha sido el único futbolista de primera plantilla que no ha debutado en la pretemporada.

3 GOLES A FAVOR Y 5 EN CONTRA

La falta de definición está siendo de momento el aspecto más llamativo en la pretemporada del Salamanca UDS, que ha sido incapaz de perforar la portería rival en tres de los cinco encuentros. Contra el Guijuelo consiguió un tanto, obra de Mancebo, y los otros dos llegaron frente al Santa Marta, marcados por Cristeto y Dani Hernández, el segundo al transformar un penalti.

LOS MINUTOS DE LA PRETEMPORADA

347 minutos Cristeto

331 minutos Casado

329 minutos Tomi

323 minutos Souley

310 minutos Parra

281 minutos Marotías

267 minutos Dani Hernández

265 minutos Servetti

262 minutos José Lara

257 minutos Villanueva

257 minutos Mancebo

254 minutos Aimar

204 minutos Rivas

193 minutos Leo Mendes

172 minutos Alex Alba

166 minutos Carrasco

163 minutos Pablo Cojo

140 minutos Hugo Parra

86 minutos Cascón

75 minutos Murua

58 minutos Lucas

58 minutos Sergio

49 minutos Hugo Marcos

32 minutos Nieto

21 minutos Abraham Nóbrega