Los planes de Jorge García en el Salamanca UDS
Tras cinco partidos de pretemporada, el técnico tiene ya algunos 'fijos'. Cristeto, Casado, Tomi, Souley y Parra, los que han jugado más minutos
Salamanca
Viernes, 22 de agosto 2025, 10:15
El Salamanca UDS ha disputado hasta ahora cinco partidos de pretemporada (victoria contra el Santa Marta, empates frente al Guijuelo y el Palencia, y derrotas ante Unionistas y Coria) a falta de otros dos choques de preparación (Arandina y RSD Alcalá), Jorge García ya ha ido dejando algunas pistas de cuáles son sus ideas para esta temporada, que comenzará de manera oficial el domingo 7 de septiembre.
Hasta el momento, el técnico salmantino ha empleado un total de 25 futbolistas, incluidos los del filial que están realizando la pretemporada con el primer equipo.
Cristeto, con 347 minutos sobre el campo, ha sido el más empleado hasta el momento, seguido por Iván Casado con 331, Tomi con 329, Souley con 323 y Parra con 310. Cuatro jugadores del año pasado más un Tomi que ha llegado con fuerza desde el filial. Al igual que un Marotías que se incorporó más tarde pero ha sido empleado tanto de central como de lateral izquierdo. Dani Hernández, Servetti y José Lara son los otros fichajes que han tenido una mayor presencia hasta ahora.
En la 'lucha' en la portería entre Jon Villanueva y Leo Mendes manda de momento el vasco con 257 minutos por los 193 del hispano-guineano.
De esta forma, el once ideal de lo que va de verano, al menos en cuanto al número de minutos, sería el formado por Villanueva, Parra, Casado, Marotías, Souley, Lara, Cristeto, Mancebo (con 3 minutos más que Aimar), Dani Hernández, Tomi y Servetti. Parra, Mancebo y Servetti han sido titulares en cuatro de los cinco duelos.
Murua y Hugo Marcos han tenido una menor participación afectados por sus problemas físicos, al igual que un Davo que hasta el momento ha sido el único futbolista de primera plantilla que no ha debutado en la pretemporada.
3 GOLES A FAVOR Y 5 EN CONTRA
La falta de definición está siendo de momento el aspecto más llamativo en la pretemporada del Salamanca UDS, que ha sido incapaz de perforar la portería rival en tres de los cinco encuentros. Contra el Guijuelo consiguió un tanto, obra de Mancebo, y los otros dos llegaron frente al Santa Marta, marcados por Cristeto y Dani Hernández, el segundo al transformar un penalti.
LOS MINUTOS DE LA PRETEMPORADA
347 minutos Cristeto
331 minutos Casado
329 minutos Tomi
323 minutos Souley
310 minutos Parra
281 minutos Marotías
267 minutos Dani Hernández
265 minutos Servetti
262 minutos José Lara
257 minutos Villanueva
257 minutos Mancebo
254 minutos Aimar
204 minutos Rivas
193 minutos Leo Mendes
172 minutos Alex Alba
166 minutos Carrasco
163 minutos Pablo Cojo
140 minutos Hugo Parra
86 minutos Cascón
75 minutos Murua
58 minutos Lucas
58 minutos Sergio
49 minutos Hugo Marcos
32 minutos Nieto
21 minutos Abraham Nóbrega
