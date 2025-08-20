La pieza para cerrar la plantilla del Salamanca UDS, a punto El club está cerca de cerrar la llegada de un '9' para acompañar a Servetti y Abraham Nóbrega

El Salamanca UDS está muy cerca de dar por cerrada la plantilla -salvo cambio de última hora- para la temporada 2025/26 y lo hará con un delantero centro que complete una de las posiciones clave. Será un '9' de características diferentes a las de Servetti y Abraham Nóbrega, ya que el club ha considerado que era importante el poder contar en la punta de ataque con varios jugadores que puedan ofrecer distintas opciones. Si la llegada de ese delantero se produce en los próximos días, como es la intención, el Salamanca UDS cumplirá con uno de los 'deseos' de Jorge García para este mercado de fichajes, que no era otro que la plantilla quedara cerrada cuanto antes para facilitar el trabajo e ir perfilando las posibilidades que ofrece la plantilla.

Quedan dos semanas para el debut oficial de la temporada contra el Bergantiños, tiempo más que suficiente para que los últimos futbolistas en incorporarse puedan entrar en la dinámica del grupo de la manera adecuada.

Hasta hace unos días Servetti era el único especialista para el puesto de '9' y de hecho Jorge García ha tenido que emplear en esa posición a otros jugadores como Tomi. Con la incorporación de Abraham Nóbrega, que también puede desenvolverse como mediapunta, han crecido las opciones, y si las negociaciones que se están manteniendo llegan a buen puerto será otro delantero centro el que complete la plantilla del Salamanca UDS. Lo hará con todas las posiciones dobladas gracias a la versatilidad de varios jugadores, que pueden actuar al menos en un par de posiciones.