Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abraham Nóbrega, el último refuerzo del Salamanca UDS hasta el momento, en el Tori junto a Jorge García. ALMEIDA

La pieza para cerrar la plantilla del Salamanca UDS, a punto

El club está cerca de cerrar la llegada de un '9' para acompañar a Servetti y Abraham Nóbrega

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:41

El Salamanca UDS está muy cerca de dar por cerrada la plantilla -salvo cambio de última hora- para la temporada 2025/26 y lo hará con un delantero centro que complete una de las posiciones clave. Será un '9' de características diferentes a las de Servetti y Abraham Nóbrega, ya que el club ha considerado que era importante el poder contar en la punta de ataque con varios jugadores que puedan ofrecer distintas opciones. Si la llegada de ese delantero se produce en los próximos días, como es la intención, el Salamanca UDS cumplirá con uno de los 'deseos' de Jorge García para este mercado de fichajes, que no era otro que la plantilla quedara cerrada cuanto antes para facilitar el trabajo e ir perfilando las posibilidades que ofrece la plantilla.

Quedan dos semanas para el debut oficial de la temporada contra el Bergantiños, tiempo más que suficiente para que los últimos futbolistas en incorporarse puedan entrar en la dinámica del grupo de la manera adecuada.

Hasta hace unos días Servetti era el único especialista para el puesto de '9' y de hecho Jorge García ha tenido que emplear en esa posición a otros jugadores como Tomi. Con la incorporación de Abraham Nóbrega, que también puede desenvolverse como mediapunta, han crecido las opciones, y si las negociaciones que se están manteniendo llegan a buen puerto será otro delantero centro el que complete la plantilla del Salamanca UDS. Lo hará con todas las posiciones dobladas gracias a la versatilidad de varios jugadores, que pueden actuar al menos en un par de posiciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  4. 4 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  5. 5 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  7. 7 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  8. 8 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  9. 9 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  10. 10 Bendita gente de campo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La pieza para cerrar la plantilla del Salamanca UDS, a punto

La pieza para cerrar la plantilla del Salamanca UDS, a punto