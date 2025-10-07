«De pequeño iba a verles jugar al Helmántico y ahora soy yo el que juega con ellos»

Alex G. Santana Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

Raúl Carrasco (Béjar, 1 de enero de 2004) fue el gran protagonista en la victoria del Salamanca UDS contra el Sámano, pero quiere más. La celebración del gol fue por todo lo alto: «Tenía mucha euforia», reconoce.

Menuda actuación tuvo el domingo. Estará contento.

—Claro. Cuando vi que entraba el balón sólo sentí euforia y voy a contar una anécdota. Mancebo me dijo: relájate un poco y aprende a celebrar los goles que te va a dar un infarto. Fue muy gracioso, pero es que me salió por pura pasión.

Vaya racha lleva: el otro día asistencia y el domingo gol.

—Sabía que el míster me iba a dar la oportunidad y tenía que aprovecharla. El otro día saliendo desde el banquillo fue la asistencia con 15 minutos y en el último partido Jorge confió en mí para ser titular, y yo sabía que tenía este encuentro para demostrarlo y cayó el gol. Pero todo es gracias a los compañeros y los entrenadores, porque cuando tienes apoyo es todo mucho más fácil, uno solo no sería capaz.

El remate pareció difícil, casi de rabona.

—Centró Carlos Parra y el balón se paseó por el área. No llegaron ni Servetti ni Abraham ni los defensas, así que no me lo esperaba y me lo encontré. Me vino el balón atrás e hice una especie de rabona y entró.

En estos últimos encuentros está quedando claro que subirles a Tomi y a usted al primer equipo no era un brindis al sol para tenerles en la plantilla pero no jugar.

—Ambos veníamos trabajando muy bien desde la temporada pasada y el club confió en nosotros. Creo que estamos haciendo nuestra labor de sumar y hacer lo mejor para el club y para el equipo y de momento estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y ojalá que siga siendo así.

Desde fuera también se ve que son uno más en el día a día, que no hay diferencias.

—Eso nos lo hicieron sentir desde el primer día. Nos hemos sentido muy apoyados por los veteranos y nos están haciendo sentir muy cómodos.

¿Qué significa para un canterano estar jugando en el primer equipo?

—Es euforia, pasión y felicidad inmensa. Porque iba de pequeño al estadio a verles jugar y ahora soy yo el que estoy jugando y encima metiendo un gol.

¿Cuando en verano se anunció que subía al primer equipo imaginó estar ahora en esta situación?

—Imaginaba que me iban a ir bien las cosas, pero no tan pronto y tan bien. Pienso que si van así es porque he trabajado bien y todo esfuerzo tiene su recompensa.

Además del físico, se prepara mucho mentalmente.

—La mentalidad es clave: cuando hay momentos duros soportarlos y en los bonitos no subir a las nubes. Si no estás bien mentalmente puedes apoyarte en los compañeros y los entrenadores. A veces no juegas en tres jornadas y es lo normal, pero cuesta aceptarlo, y los veteranos me han ayudado mucho.

¿Y a partir de ahora qué?

—Espero seguir igual o mejor e ir a por todas, o, por lo menos, intentarlo.

¿Y el equipo?

—Para mí es un equipazo. Estamos formando una familia, que es muy importante. Por lo que he visto confío plenamente en quedar arriba en la clasificación. No somos perfectos y es lógico que perdamos algún partido, pero soy optimista.