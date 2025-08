Pablo Cojo, desde benjamines a salir ovacionado con el primer equipo del Salamanca UDS: «No me lo esperaba»

Iván Ramajo Salamanca Martes, 5 de agosto 2025, 10:52 Comenta Compartir

Dentro de las aristas que a Jorge García no le dio tiempo a incluir en los cinco partidos «a vida o muerte» que dirigió al primer equipo del Salamanca UDS el curso pasado, evidentemente, estaba la cantera. Ahora, en cuanto ha tenido una oportunidad, le ha dado su sitio. Y no solo en los entrenamientos.

La ovación a Pablo Cojo, camino de chocar la mano con Álex Alba tras ser sustituido a los 62 minutos de partido, reconoció no solo el gran partido que disputó el canterano albinegro —que llegó al Tori en edad benjamín y suma un recorrido de ocho temporadas en la base—, sino también la personalidad de Jorge García para incluirlo en el once. «La ovación no es algo que nos sorprenda, porque lo vemos en el día a día. Es un chico que tiene mucho compromiso, mucha calidad, entiende el fútbol y creo que tiene la cabeza abierta a seguir creciendo», afirmó el preparador blanquinegro.

«Yo no me esperaba la ovación para nada...», dice casi ruborizado el chaval ya en frío. Tampoco ser titular en el primer partido oficial de la temporada (que no fue el de su debut, porque lo hizo de la mano de Chiapas en la campaña 23/24): «¡Me lo esperaba menos!», exclama, «aunque con el paso de las sesiones empecé a pensar que merecía jugar algo, porque he ido creciendo y he mostrado un nivel que no desentona dentro de las sesiones del primer equipo».

Tampoco tuvo nervios o cosquilleo: «Cero, lo que tenía eran muchas ganas de jugar, y creo que, aunque al principio estuve un poco dubitativo, al final entré de lleno en el partido. Yo estuve muy cómodo y lo que jugué, la verdad, lo disfruté un montón».

Esa fue la vía no solo de llamar la atención, sino de llamar a la puerta de Jorge García de verdad: «Creo que he aprovechado los minutos. Pero el que tiene que decidirlo es Jorge, eso son cosas suyas. Yo voy a seguir mostrando mi nivel y lo demás queda en su mano, que para eso es el entrenador», afirma el canterano, que cree que su partido es la recompensa al trabajo de cantera y espera que sea ejemplo para las camadas que vienen detrás: «Es un ejemplo de que, con esfuerzo y con la cabeza clara, creo que se puede llegar a jugar algún partido, a tener minutos y a disfrutar con el primer equipo».